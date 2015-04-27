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时事要闻 | 2015年 4月 28日 星期二 07:20 BJT

中国石油化工总经理王天普涉嫌违纪遭调查--中纪委

路透北京4月27日 - 中国中央纪委监察部周一表示，中国石油化工集团公司总经理王天普涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

中纪委在网站发表简短声明。(www.ccdi.gov.cn)(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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