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时事要闻 | 2016年 1月 8日 星期五 09:59 BJT

王岐山：反腐败斗争要力度不减 持续保持遏制腐败高压态势

路透北京1月8日 - 中国中央纪委书记王岐山表示，反腐败斗争要力度不减、节奏不变、尺度不松，持续保持遏制腐败高压态势。

中纪委网站援引他的讲话称，全面从严治党不只是惩治极少数腐败分子，从严治党不能空论，要始终把严明政治纪律和政治规矩摆在首位，坚持问题导向、见人见事，增强针对性和实效性。

“纪委要牢牢守住职责定位，强化监督执纪问责。动员千遍，不如问责一次。管党治党要层层传导压力，用问责倒逼‘两个责任’落实。”王岐山称。

据统计，2015年1月至11月，全国共查处违反中央八项规定精神问题32,128起，处理党员干部43,231人，给予党纪政纪处分29,011人，其中省部级8人，地厅级354人，县处级2,450人。（完）

(发稿 马蓉；审校 沈燕/林高丽)

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