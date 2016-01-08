王岐山：反腐败斗争要力度不减 持续保持遏制腐败高压态势

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月8日 - 中国中央纪委书记王岐山表示，反腐败斗争要力度不减、节奏不变、尺度不松，持续保持遏制腐败高压态势。
中纪委网站援引他的讲话称，全面从严治党不只是惩治极少数腐败分子，从严治党不能空论，要始终把严明政治纪律和政治规矩摆在首位，坚持问题导向、见人见事，增强针对性和实效性。
“纪委要牢牢守住职责定位，强化监督执纪问责。动员千遍，不如问责一次。管党治党要层层传导压力，用问责倒逼‘两个责任’落实。”王岐山称。
据统计，2015年1月至11月，全国共查处违反中央八项规定精神问题32,128起，处理党员干部43,231人，给予党纪政纪处分29,011人，其中省部级8人，地厅级354人，县处级2,450人。（完）
(发稿 马蓉；审校 沈燕/林高丽)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。