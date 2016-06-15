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时事要闻 | 2016年 6月 15日 星期三 16:26 BJT

周永康妻子贾晓晔因受贿罪被判刑九年--湖北宜昌法院

路透北京6月15日 - 中国湖北宜昌中级人民法院官方微博称，近日宜昌市中院依法对前中央政法委书记周永康的妻子贾晓晔受贿，利用影响力受贿案一审公开宣判，认定贾晓晔犯受贿罪、利用影响力受贿罪，判处有期徒刑九年。

同时处罚金100万元人民币；对其受贿所得赃款赃物予以追缴，上缴国库。贾晓晔当庭称不上诉。

新华社此前报导，中国前中央政治局常委、前中央政法委书记周永康犯受贿罪、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪，被天津市第一中级法院一审判处无期徒刑，其受贿共计折合人民币1.29亿余元；周永康当庭表示服从法庭判决，不上诉。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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