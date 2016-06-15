周永康妻子贾晓晔因受贿罪被判刑九年--湖北宜昌法院

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京6月15日 - 中国湖北宜昌中级人民法院官方微博称，近日宜昌市中院依法对前中央政法委书记周永康的妻子贾晓晔受贿，利用影响力受贿案一审公开宣判，认定贾晓晔犯受贿罪、利用影响力受贿罪，判处有期徒刑九年。
同时处罚金100万元人民币；对其受贿所得赃款赃物予以追缴，上缴国库。贾晓晔当庭称不上诉。
新华社此前报导，中国前中央政治局常委、前中央政法委书记周永康犯受贿罪、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪，被天津市第一中级法院一审判处无期徒刑，其受贿共计折合人民币1.29亿余元；周永康当庭表示服从法庭判决，不上诉。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。