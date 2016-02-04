中国反腐：中央完成对央行等26家机构巡视 称其存在违规搞小圈子等问题

路透北京2月4日 - 中共中央纪委监察部网站周四公布对央行、证监会等26家机构的巡视情况，称存在办公用房、配车、住房违规问题，组织纪律执行不严，有的违规用人搞“小圈子”。

巡视组此次巡视包括了主要金融机构及其监管机构，如外管局、银监会、上交所、工农中建四大行、国开行、中投公司、人保集团等。

对中国央行的反馈专项巡视情况称，中央八项规定精神落实不严，一些下属企事业单位领导干部工作生活待遇变相违规，公款送礼吃喝屡禁不止，楼堂馆所项目改头换面，巧立名目发放薪酬补贴。组织纪律执行不严，有的领导干部规避制度安排亲属在系统内任职，有的违规用人搞“小圈子”，有的瞒报房产、股票和因私出国（境）等情况。

权力监督约束不严，对滥用审批和处罚自由裁量权、向所属企事业单位转移行政监管权等问题反映较多，隐含腐败风险。

对外管局的反馈专项巡视情况称，一些党员领导干部漠视纪律规矩，公款吃喝、办公用房超标、出国（境）管理不严、违规发放津补贴等问题比较突出。选人用人工作不够规范，有的干部任用资格和程序把关不严，个人有关事项报告、轮岗交流等制度执行不严格。外汇行政执法等监管薄弱，利用检查处罚权谋私隐患大，下属企事业单位违规问题多发，存在利益输送风险。

对证监会的反馈专项巡视情况称，对重要权力部门、关键环节和敏感岗位监督制约不够有力，部分下属单位“三重一大”决策制度建设滞后；执纪问责的力度不够大，开展责任追究和警示教育较少；防范廉政风险不到位，防止利益冲突机制不健全，存在滋生腐败的隐患。

反“四风”不彻底，落实中央八项规定精神不够严格，违规违纪问题时有发生。选人用人制度不够完善，轮岗交流制度建设滞后、执行不到位，对干部的日常监督管理失之于宽、失之于软，有的组织纪律观念淡薄，重大事项不请示不报告等。

对中投公司的反馈专项巡视情况称，公款打高尔夫球不收手不知止，公款出国（境）旅游屡禁不止，营销领域费用失控，违纪违法问题频发。选人用人问题突出，制度执行不严格。违规决策，利益输送问题严重。

对工商银行的反馈专项巡视情况称，一些分支机构借营销名义搞公款送礼、公款吃喝，违规列支福利费和招待费；选人用人工作不够规范，“近亲繁殖”现象比较突出，一些单位领导违规提拔调整干部；内部管理和风险防范不到位，一些基层机构存在以贷谋私问题，一些部门和分支机构利用创新型业务谋取私利，集中采购等重点领域制度执行不严格，境外机构监管比较薄弱。

对国开行的反馈专项巡视情况称，追责问责“高举轻放”，失之于宽、失之于软；铺张浪费、享乐奢靡问题突出，办公用房严重超标，在多地建高档豪华宾馆，闲置浪费严重；违反中央八项规定精神问题有禁不止，公款吃喝、违规购买礼品、公车私用等问题仍然存在；执行组织人事纪律不严格，存在因人设岗、“带病提拔”等现象；信贷、采购、工程建设等重点领域存在廉洁风险和道德风险。

对上交所的反馈专项巡视情况称，廉洁风险防控不力，防范利益冲突不到位，违规违纪问题时有发生，有的下属公司存在变相收费问题。经治理后“四风”问题仍不同程度存在，有的单位铺张浪费比较严重。“三重一大”决策制度执行不力，有的重大建设项目管控不严，干部选拔任用工作不够规范等。

巡视组还收到涉及一些领导干部的问题反映，已按规定转中央纪委、中央组织部和有关部门处理。(完)

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