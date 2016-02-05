广东省副省长刘志庚涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

中海油预计今年产量按年下降约4% 三年内产量目标基本持平
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透北京2月5日 - 中央纪委监察部网站周四晚间发布公告，广东省副省长刘志庚涉嫌严重违纪接受组织调查。
中纪委网站同日发布湖北省原省委常委、组织部部长贺家铁严重违纪问题进行了立案审查，黄石市人民政府副市长刘圣华因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。
刘志庚，1956年6月生，广东兴宁人，2004年2月担任东莞市委副书记，后任东莞市委书记，市人大常委会主任、党组书记，东莞军分区党委第一书记。2011年11月任广东省副省长。中共十七大代表，十届全国人大代表。
贺家铁身为党的高级领导干部，特别是担任中央巡视组副组长期间，严重违反政治纪律和政治规矩，泄露巡视工作秘密；严重违反中央八项规定精神，违规出入私人会所，用公款支付个人费用。
依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会议审议并报中共中央批准，决定给予贺家铁同志撤销党内职务、行政撤职处分，降为正厅级非领导职务。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。