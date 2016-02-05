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中国财经 | 2016年 2月 5日 星期五 08:18 BJT

广东省副省长刘志庚涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

路透北京2月5日 - 中央纪委监察部网站周四晚间发布公告，广东省副省长刘志庚涉嫌严重违纪接受组织调查。

中纪委网站同日发布湖北省原省委常委、组织部部长贺家铁严重违纪问题进行了立案审查，黄石市人民政府副市长刘圣华因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。

刘志庚，1956年6月生，广东兴宁人，2004年2月担任东莞市委副书记，后任东莞市委书记，市人大常委会主任、党组书记，东莞军分区党委第一书记。2011年11月任广东省副省长。中共十七大代表，十届全国人大代表。

贺家铁身为党的高级领导干部，特别是担任中央巡视组副组长期间，严重违反政治纪律和政治规矩，泄露巡视工作秘密；严重违反中央八项规定精神，违规出入私人会所，用公款支付个人费用。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会议审议并报中共中央批准，决定给予贺家铁同志撤销党内职务、行政撤职处分，降为正厅级非领导职务。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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