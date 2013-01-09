苹果CEO库克一年内第二次访华

苹果首席执行官库克(Tim Cook)在不到一年时间里再次来华，与合作伙伴和政府官员会面。中国是苹果销售增长最快的市场，上月iPhone 5在大陆上市仅三天内销量就超过200万部。尽管市场形势喜人，分析师称苹果在中国的长期前景或取决于能否与中国移动进行合作。路透