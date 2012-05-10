分析师看中国4月进出口数据

调查：韩国央行2月料连续第八个月按兵不动 因政治风险罩顶
路透首尔2月21日 - 韩国央行周四料维持利率不变，因通胀及出口上升未能抵消消费者信心下降的影响。涉及总统朴槿惠的政治丑闻对消费者信心造成打击。
路透北京5月10日电---中国海关周四公布,4月中国出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊於市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.
分析师指出,出口增速放缓,以及今年广交会成交额出现罕见下降,都表明外需低迷之际,中国出口前景难言乐观;而国内宏观调控持续尤其楼市调整加剧,导致投资需求下降,拖累进口增速降至接近零.
他们预期,孱弱的进出口数据可能促使决策层出台更有力刺激政策,譬如退税调整等等.
数据公布後,中国股市沪综指.SSEC由升转跌,早盘收低0.18%.
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主要数据:
--4月出口同比增长4.9%(路透调查中值为+8.5%),上月为8.9%.
--4月进口同比增长0.3%(路透调查中值为+11%),上月为5.3%.
--4月贸易差额为顺差184.2亿美元(路透调查中值为顺差85亿美元),上月为顺差53.5亿美元.
欲浏览4月贸易数据图表,请点选链接:(r.reuters.com/wug28s)
以下为市场人士的评论:
--国开证券宏观经济分析师 杜征征:
两数据大幅低於预期.外需低迷拉低出口增速,美国经济增长动力在二季度放缓,就业、房地产回暖程度低於预期,影响其消费,进而影响中国出口较大;欧债危机影响持续.进口增速大幅低於预期,国内需求尤其是投资需求仍然不旺,与国内信贷市场偏向短期贷款较为一致.
预计进出口未来逐步回升.下半年尤其是四季度美国与欧洲经济或有回升,拉动出口增速或达10%左右的增长,中国经济二季度底部徘徊结束後,或有小幅上升,投资需求重启将拉动进口增速.对於未来走势,谨慎但不悲观.
--民生证券宏观经济分析师 张磊:
4月进出口数据均低於市场预期,尤其进口回落幅度大,宏观面上表明内外需复苏压力仍然较大,微观层面看,一方面终端需求乏力,另一方面,作为中间流通缓解的进出口商对经济形势仍抱谨慎态度.
出口区域结构调整特征继续延续,出口区域多元化,出口增长由主要依赖发达经济体转为更多向近源新兴经济体出口.产品特征看,传统加工贸易产品受劳动力、原材料成本等多种因素影响,出口竞争力有所减弱,出口形势二季度仍然难言乐观.
外需需求形势判断,美国微观层面库存回补动力仍然存在,大选冲击过後欧洲更注重实体经济复苏,传统出口大国有望三季度为中国出口增加动力.
--国家信息中心经济预测部 祁京梅:
外贸数据不太乐观,比预期要低,不过顺差比较大.
外贸形势严峻,体现外围经济疲弱,金融危机和欧债危机影响持续,估计二季度经济可能不如很多人预期的那麽乐观,只能与一季度持平或者略有下降.
实体经济疲弱仍很明显,消费动力不足,投资仍将成为拉动经济增长的主要动力之一.
至于放松信贷方面,短期或没有太大的必要,现在的问题不是企业缺钱,而是企业不需要钱,他们缺乏盈利点.当前也存在大型企业和中小型企业对信贷需求的结构性问题.目前中国经济正处在震动胶着的时期,将倒逼中国结构转型,产业升级,亦倒逼企业停止简单的低端重复建设,而要追求高附加值高端的盈利点.
--瑞穗证券亚洲首席经济学家 沈建光:
4月份的进出口数据都很弱,这反映海外尤其是欧债危机的负面影响越来越大,而且短期内还会恶化,目前中国出口还是要看巴西和俄罗斯这两个市场.内需在房地产和地方融资平台被卡住之後,导致进口数据看起来也不振.
预计全年达到10%的贸易增长目标还是蛮难的.现在促进出口(增长)的政策其实已经用光了.还能用什麽?出口退税很多产品都已经到17%了,汇率现在既也不升值也不可能大幅贬值.总的来看,下面中国保持经济发展还是要靠内需刺激,因为"外需是不可能稳得住的".
--交通银行金融研究中心宏观分析师 陆志明:
出口同比增速明显低於预期,进口同比增速下降至零左右,与国内经济增速放缓,国际大宗商品价格下滑有关.
总体来看的话,贸易状况仍处於比较艰难的时期.近期的广交会成交量也出现下滑,尤其是针对欧美发达国家的出口.主要原因是近期美国经济复苏放缓,欧债问题持续爆发.
出口主要是受国际市场需求的影响,所以中国政府调节空间非常有限,主要还是看国际经济的复苏状况,短期来看,仍不容乐观.所以我们现在结构调整,要扩大内需.
进口的话主要是看国内经济增长需求和国际商品价格走势.国际商品价格走势中期来看是趋势向下的,但也会出现反复.国内经济增长主要看调控状况,如果调结构的话,增速将平稳一段时间,进口就不会有大的提升空间.
对今年中国整体的贸易形势,我们基本维持年初的判断,即今年的贸易增速将会继续下台阶,年度贸易顺差也是逐步收窄到1,200亿美元左右.
中国目前的贸易形势,对人民币汇率短期影响不明显,但人民币升值趋势整体来看是逐步放缓的.
--山西证券策略分析师 杜亮:
数据下降意料之中,根据季节调整後的数据,出口增速继续下滑,环比仅小幅下降,进出口数据并未出现明显恶化.
短期对市场影响偏中性,若5月出口仍未明显好转,全年10%的出口目标可能落空.中期对市场影响偏负面,期待有力的对外贸易利好政策出台,如退税调整、所得税调整等.
--法兴银行中国经济师 姚炜:
出口增速下滑在预期之中,因欧美经济增速仍然很低迷,需求也没有稳定.进口增速比预想的更差,两方面原因,一是名义价格年增率4月应为负,去年大宗商品价格在这个时点较高,更重要的一方面是,投资增速下滑非常快,主要原因还是房地产的调整,影响到中国的内需.
鉴於这个数据,北京接下来很可能会出台更多的刺激进口政策,减关税必须尽快推出.
实现全年的进出口目标困难蛮大.出口方面,外需不足,虽然下半年可能上半年好,但美国和欧洲经济都是结构性长期调整.进口来看,中央对房地产的政策没有明显的放松,中国进口结构比较偏重于投资,带来影响应该是比较大的.
--申银万国证券首席宏观分析师 李慧勇:
稳外贸政策需要加码.包括对出口行业的金融支持,出口退税等政策支持出口;国内经济稳增长来促进进口,加大"十二五"项目开工和既有复工进度等.只有这样才能稳定住经济下滑的态势.
预计中国外贸情况下半年会比上半年好,全年将是一个前低後高的走势,但我们也不能完全寄希望于别人好我们跟着好,政策要做好充足的准备.
--国海证券宏观经济分析师 邹璐:
进口低於预期反映国内需求比较疲弱,因投资方面房地产和制造业继续回落.虽然消费总体偏稳,但对进口的拉动则没有投资大.
出口亦略低於预期,部分因美国数据低於预期及欧洲大选带来不利影响所致,且春交会亦显示对欧美出口不太乐观.预计出口总体将维持低速增长,但从出口集装箱指数出现回升来看,未来出口或将呈现低位小幅回升态势.而进口方面,还要看投资及国家刺激政策的进一步落实情况,可能会带来小幅回升.
一般年初顺差较低,之後还是会维持100多亿美元的规模,预计全年规模比去年略微下降.从顺差趋势来看,升值空间和压力将有所减少,今年较去年的升值幅度会有所回落,但波动则将加大.
--中信建投宏观经济分析师 胡艳妮:
进口数据远低於市场预期,大家都觉得经济增速较低,但没想到4月进口数据会如此之弱,这可以看出国内需求很弱,加工贸易不景气,从广交会成交数据来看亦侧面验证内需很差,无论从国内还是国际来看,经济都处在寻底过程.
出口也是低於市场预期,目前面对出口弱势政策也没什麽好办法,人民币汇率仍在升值,只是步伐放缓,这个数据出来後,料汇率会贬值,但月底可能重回升势,但顺差数据可能会给人民币汇率造成一定压力.
--安信证券宏观分析师 尤宏业:
贸易数据有月度波动,但趋势上看,出口弱,进口更弱,进而贸易盈余扩大的态势将是常态.
进口虽然有价格回落的影响,但这两个月主要还是因为中国需求.进口与投资和重工业有强的关系,反映了中国目前投资和重工业的疲弱.
中国经济二季度会有所企稳,但预计未来三个季度还是会下滑.
**相关背景**
--中国商务部四月底发布对外贸易发展"十二五"规划称,进出口总额目标在年均增长10%左右,远低於过去两年的水平.其称,未来五年外贸形势面临世界经济增速放缓、贸易保护主义抬头等挑战.而国内面临经营成本进入全面上升期,外贸结构调整难度加大等问题.
--作为宏观经济先行指标,中国4月官方和民间PMI的双双回升,无疑增强了中国经济触底反弹的希望.不过,小企业景气依旧低迷的现状,却令这种乐观预期打了折扣,亦反映出实体经济还需更多放松政策支持.
--受欧美市场订单不振影响,今年第111届广交会(中国进出口商品交易会)累计出口成交额环比下降近5%至360.3亿美元,成为除2008年金融危机外,广交会历史上又一次罕见的成交额明显下降纪录.(完)
--发稿 中文新闻部; 审校 曾祥进/乔艳红
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