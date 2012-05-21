中国4月进口伊朗石油环比增逾五成

加拿大强调北美自由贸易协定谈判必须是三方谈判
路透多伦多2月21日 - 加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)周二表示，如果重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)，三个成员国必须全部参与。此前外界臆测美国可能寻求先与加拿大谈，然后再与墨西哥谈。
* 4月由伊朗进口石油每日388,034桶,同比减少23.7%,环比增加53.1%
* 1-4月由伊朗进口石油每日355,989桶,同比减少31%
* 4月由沙特阿拉伯进口石油每日107万桶,增加14%
路透北京5月21日电---在解决定期合约的价格争议後,中国4月由伊朗进口原油数量较3月增加逾50%,但较上年同期减少近25%,沙特阿拉伯的石油供应协助填补缺口.
中国与印度面临欧美国家施压要求减少购买伊朗石油,作为伊朗石油的全球最大买家,他们的行动将决定,以中断油款迫使伊朗停止核计画的策略能否成功.
中国海关周一数据显示,4月由伊朗进口原油同比减少23.7%,至每日388,034桶.但与3月相比,进口成长逾53%,因两国在3月底解决了定期合约争议.
中国1-4月由伊朗进口原油数量为每日355,989桶,同比减少31%.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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