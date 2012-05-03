4月非制造业PMI指数环比小跌

路透北京5月3日电---中国国家统计局周四公布4月中国非制造业商务活动指数为56.1%,比上月回落1.9个百分点,表明非制造业经济继续保持增长态势,但增速放缓;其中房地产业新订单指数继续位於临界点以下,显示市场仍不景气.

刊登在统计局网站的新闻稿称,4月中国非制造业采购经理人其他分类指数中,除新出口订单指数和存货指数外,均有所回落.当月新订单指数为52.7%,比上月下降0.8个百分点,房地产业新订单指数为46.5%,继续位於临界点以下.

"受季节因素消费行业活跃度趋缓,而房地产成交量还没有明显放出来,这个行业还是属於收缩区间,这些都拖累当月非制造业PMI."国开证券宏观经济分析师杜征征表示.

他并称,非制造业PMI的回落与国内经济整体回落保持一致,而进入二季度以来,整体经济活动还未出现一个明显向上的动力.

调查数据并显示,当月中间投入价格指数明显回落,中间投入价格指数为57.9%,比上月下降2.3个百分点,表明非制造业企业中间投入价格继续上涨,但涨幅收窄.

由於没有合成指数,国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况,一般来说该指数达到50%以上,反映非制造业经济总体上升或增长;低於50%,反映非制造业经济下降或回落.

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成.

非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2012年4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

PMI 56.1 58.0 57.3 55.7 56.0 49.7 57.7 59.3 57.6 59.6 57.0 61.9 62.5

此前公布的中国4月官方制造业PMI(采购经理人指数)连续第五个月回升至53.3,创一年新高;被誉为"民间PMI"的汇丰中国PMI的4月终值49.3,亦较初值高出0.2,并成功脱离上月触及的近三年来次低水平48.3,但仍为第六个月低於50荣枯分水岭.

欲浏览中国4月官方和汇丰制造业PMI图表,请点选链接(r.reuters.com/mab97s)

注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.监于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起对非制造业PMI指标体系中的分类指数进行季节调整.本月发布经季节调整的第一季度数据.(完)

更多详情,请点选中国国家统计局网站(www.stats.gov.cn)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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