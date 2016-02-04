中国未名医药拟参与一私有化财团 收购在美上市的科兴控股

路透上海2月4日 - 中国山东未名生物医药股份有限公司(002582.SZ)周四公告称，拟参与一家由多家企业组建的财团，由该财团向在美上市的科兴控股生物技术公司(SVA.O)提出私有化要约。

上周五科兴控股已收到公司董事长兼首席执行官尹卫东和赛富基金提出的私有化收购要约，每股普通股报价为6.18美元。公告显示，未名医药参与的财团提出的报价为每股普通股7美元，较尹卫东等提出的报价溢价约13.3%，较科兴控股上周五收盘价溢价约39.44%。

未名医药参与的财团还包括中金前海发展（深圳）基金管理有限公司、HENG FENG INVESTMENTS(INTERNATIONAL)LIMITED、FUERDE GLOBAL INVESTMENT LIMITED、北京北大未名生物工程集团有限公司和北大未名（上海）投资控股有限公司等。

未名医药、未名投资控股均为北大未名生物工程集团旗下的企业，而科兴控股在国内的业务主体北京科兴生物制品公司，其中方合资伙伴即为北大未名生物工程集团。

中金前海基金是由国内知名投行中国国际金融有限公司与深圳前海金融控股、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)合资组建的人民币投融资平台。

科兴控股致力于人用疫苗及其相关产品的研究开发、生产和销售，为疾病预防控制提供服务，在人用疫苗领域技术水平处于国内领军地位。

周三科兴控股收报6.17美元，涨6.38%，其市值约3.4亿美元。（完）