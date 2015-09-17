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中国财经 | 2015年 9月 17日 星期四 17:19 BJT

中国央行签署在阿根廷建立人民币清算安排合作备忘录

路透北京9月17日 - 中国央行周四表示，已于近日与阿根廷中央银行签署了在阿根廷建立人民币清算安排的合作备忘录。之后，中国人民银行将确定阿根廷人民币业务清算行。

央行网站新闻稿并称，阿根廷人民币清算安排的建立，将有利于中国和阿根廷两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资便利化。（完）

(发稿 李铮；审校 林高丽)

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