中国住建部：建筑业拟征增值税税率为11% 4月底前反馈意见

路透北京2月26日 - 中国住房城乡建设部近日发布通知称，建筑业拟征增值税税率为11%，并要求4月底前将在调整准备工作中的有关意见和建议及时反馈。

该份名为关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知称，为适应建筑业营改增的需要，住建部组织开展了专题研究，并请部分省市进行了测试，形成了工程造价构成各项费用调整和税金计算方法。

按照前期研究和测试的成果，工程造价可按以下公式计算：工程造价=税前工程造价×（1+11%）。其中，11%为建筑业拟征增值税税率，税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算，相应计价依据按上述方法调整。

为保证营改增后工程计价依据的顺利调整，各地区、各部门应重新确定税金的计算方法，做好工程计价定额、价格信息等计价依据调整的准备工作。

中国国务院总理李克强称，今年将全面推开营改增，加快财税体制改革，进一步显着减轻企业税负，且增值税分享比例要在全面推开营改增后做合理适度调整，引导各地发展优势产业，增强地方财政造血功能。

2012年中国开始营改增改革，对服务业逐步实行增值税，原计划在“十二五”全面完成营改增。目前剩下建筑业、房地产业、金融业和生活服务业四个难点行业尚未改革。

根据中国大型投行--中金宏观研究团队此前发布的报告预计，建筑业改革的难点是进项抵扣问题，预计11%的增值税税率将在短期内增加其税负。

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