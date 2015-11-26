改革强军战略将强化军委领导 调整总部并重划战区--习近平

路透北京11月26日 - 中国国家主席、中央军委主席习近平称，将全面实施改革强军战略，推进领导掌握部队和高效指挥部队有机统一，形成军委管总、战区主战、军种主建的格局，强化军委集中统一领导，更好使军队最高领导权和指挥权集中于党中央、中央军委。

新华社刊登中央军委改革工作会议新闻稿称，将通过调整军委总部体制、实行军委多部门制，组建陆军领导机构、健全军兵种领导管理体制，重新调整划设战区、组建战区联合作战指挥机构，健全军委联合作战指挥机构等重大举措，着力构建军委——战区——部队的作战指挥体系和军委——军种——部队的领导管理体系。

习近平称，要推动军队由数量规模型向质量效能型转变，裁减军队员额30万，精简机关和非战斗机构人员。调整改善军种比例，优化军种力量结构，根据不同方向安全需求和作战任务改革部队编成，推动部队编成向充实、合成、多能、灵活方向发展。

根据改革总体方案确定时间表，2020年前要在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性进展，在优化规模结构、完善政策制度、推动军民融合发展等方面改革取得重要成果，努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。

新闻稿并称，要组建新的军委纪委，向军委机关部门和战区分别派驻纪检组，推动纪委双重领导体制落到实处。调整组建军委审计署，全部实行派驻审计。组建新的军委政法委，调整军事司法体制，按区域设置军事法院、军事检察院，确保它们依法独立公正行使职权。 （完）