中国提出愿与东盟国家签署“睦邻友好合作条约”

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透内比都11月13日（记者 Simon Webb/Paul Mooney） - 中国总理李克强周四在缅甸表示，中国愿与东盟国家早日签署“睦邻友好合作条约”，重申处理南海问题时有关具体争议应由直接当事国通过谈判和协商解决。
李克强还指出，中国愿与更多地区国家探讨达成睦邻友好法律文件。
中国同东盟四个成员国在南海的领土主权争端成为本周在缅甸召开的东亚峰会上引发紧张气氛的暗流。
菲律宾外交消息人士对中国的提议反应冷淡，称这项提议缺少实质内容，类似马尼拉2012年的类似提议，当时北京当局并未理会。
李克强周四晚些时候还将与东盟国家领导人举行闭门会议，这些领导人希望中国在南海问题上不再持强硬立场。
在内比都参加东亚峰会的美国总统奥巴马周四将于越南总理阮晋勇举行首次正式会晤。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）