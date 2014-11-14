中国提出愿与东盟国家签署“睦邻友好合作条约”

(本文由路透中文网编译提供)

路透内比都11月13日 - 中国总理李克强周四在缅甸表示，中国愿与东盟国家早日签署“睦邻友好合作条约”，重申处理南海问题时有关具体争议应由直接当事国通过谈判和协商解决。

李克强还指出，中国愿与更多地区国家探讨达成睦邻友好法律文件。

中国同东盟四个成员国在南海的领土主权争端成为本周在缅甸召开的东亚峰会上引发紧张气氛的暗流。

菲律宾外交消息人士对中国的提议反应冷淡，称这项提议缺少实质内容，类似马尼拉2012年的类似提议，当时北京当局并未理会。

李克强周四晚些时候还将与东盟国家领导人举行闭门会议，这些领导人希望中国在南海问题上不再持强硬立场。