中国提出愿与东盟国家签署“睦邻友好合作条约”

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内比都11月13日 - 中国总理李克强周四在缅甸表示，中国愿与东盟国家早日签署“睦邻友好合作条约”，重申处理南海问题时有关具体争议应由直接当事国通过谈判和协商解决。
李克强还指出，中国愿与更多地区国家探讨达成睦邻友好法律文件。
中国同东盟四个成员国在南海的领土主权争端成为本周在缅甸召开的东亚峰会上引发紧张气氛的暗流。
菲律宾外交消息人士对中国的提议反应冷淡，称这项提议缺少实质内容，类似马尼拉2012年的类似提议，当时北京当局并未理会。
李克强周四晚些时候还将与东盟国家领导人举行闭门会议，这些领导人希望中国在南海问题上不再持强硬立场。
在内比都参加东亚峰会的美国总统奥巴马周四将于越南总理阮晋勇举行首次正式会晤。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。