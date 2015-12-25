中欧所将尽快推出以A股为基础的DR产品 积极研究D股--上交所

路透北京12月25日 - 中国上海证券交易所周五表示，中欧所将持续推进后续产品上线。丰富基金产品种类的同时，加快政府债券发行进度，尽快推出以A股为基础的DR产品，积极开展D股研究，推动国内优质企业或德国在中国有大量业务的先进制造企业在中欧所发行人民币计价股票（D股）。

上交所在其发布的新闻稿中称，自中欧所开业以来，境外金融机构反应积极，将积极拓展境内外机构参与交易。中欧所下一步将紧密结合产品开发与市场营销工作，重点推动中资机构，尤其是国有五大行参与中欧所交易。

新闻稿并称，为进一步鼓励德交所自身会员积极参与，德交所已就交易人民币产品的会员提供了相应的费用减免。目前已有包括汇丰银行等德交所清算会员完成人民币清算业务的准备工作。汇丰银行、德国商业银行、荷兰银行、Baader银行以及Flow Traders和DRW（做市商）等机构完成人民币交易业务的准备工作。

新闻稿指出，随着人民币国际化的逐步推进，中欧所未来将面临更多的市场机会，具有较大潜力。此外，首月交易还表现出两个特点：一是投资者较为偏好沪深300指数；二是成交额波动较大，这些实战数据都为中欧所的进一步发展提供了宝贵经验。

上海证券交易所、德意志交易所集团、中国金融期货交易所此前签署三方协议，将按照40%、40%和20%的比例，共同投资2亿元人民币在法兰克福成立中欧国际交易所股份有限公司（简称中欧所，英文简称CEINEX）。

中欧交易所的业务产品范围包括ETF、债券和存托凭证（DR）等，未来还将积极推出各种交易品种，把合资交易平台建设成为离岸人民币证券交易中心。目前，ETF产品准备充分，已有十多家国内外金融机构计划合作发行若干只ETF产品。