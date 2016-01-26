中国A股信心可能会继续受到全球风险偏好下降的抑制--瑞银

路透北京1月26日 - 瑞银证券中国首席策略分析师高挺周二发表报告认为，年初以来A股大幅走软，市场情绪恶化是近期A股下跌的主因，在缺乏利好催化的情况下，A股市场信心可能会继续受到全球风险偏好下降的抑制，建议投资者在震荡中进行选择性布局。

以下是瑞银最新报告《什么促成了A股近期的疲软？》的主要观点：

多重负面因素导致大跌，相关部门出台措施力图安抚市场情绪：年初以来A股大幅走软。消息面来看，大股东减持禁令到期、新股供应恢复、人民币汇率波动、外汇储备下降、宏观数据疲软、流动性紧缩等负面事件接踵而至，首周实施的熔断机制更在一定程度上放大了市场恐慌。

相关政府部门已采取措施稳定汇率，注资以维持流动性平稳，继续限制大股东减持，并明确表态IPO注册制不会导致新股大扩容，但市场信心一时似乎难以有效恢复。

基本面依然疲弱，但并不意外：四季度GDP同比增长6.8%，略低于市场预期；出口和房地产投资继续拖累整体经济，服务业增长也有所减速。然而，消费仍然保持稳健，表内外信贷也强劲增长。总体而言，我们认为实体经济放缓的幅度并没有明显超出市场预期，基本面并非近期A股下跌的主因。

全球股市或又进入“risk off”模式：纵观全球股市，A股的疲软并非独树一帜。今年以来多国股市出现大幅下跌，美国、英国、德国、日本、新加坡、澳大利亚、印度股市分别下跌8-15%不等。

在油价持续下跌、中国经济放缓、人民币汇率贬值等多重因素的作用下，全球市场开启“risk off”模式。尽管A股受国际资本流动的影响较为有限（相比H股），但我们认为悲观情绪存在一定的传染性。

投资建议—寻找选择性的买入机会：我们认为市场情绪恶化是近期A股下跌的主因。随着大股东减持平稳过渡、人民币汇率企稳、央行积极投放流动性，国内方面的下行压力已有所缓解。

但在缺乏利好催化的情况下，A股市场信心可能会继续受到全球风险偏好下降的抑制。我们认为在这一轮下跌中，部分成长股的估值水平已具备一定吸引力，建议投资者在震荡中进行选择性布局。(完)