中国原定明年1月1日实施的银行业新监管标准将推迟--报载

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京12月14日电---本地媒体经济参考报周三报导引述中国银监会知情人士称,银监会已经决定将原定於明年1月1日实施的银行业新监管标准推迟.
"鉴於当前国内经济增速面临下滑,银行业需要在资金充足的情况下,确保支持实体经济的发展,包括信贷投放,"上述知情人士称.
报导并指出,至于何时开始实施新监管标准,银监会方面尚未确定.
"如果新监管标准推迟实施,就意味着至少明年上半年,银行的资本压力在监管层面有望松绑,资本压力也将得到缓解,这有利於配合当前货币政策'预调微调',"报导援引中国银行(3988.HK)(601988.SS)金融研究所所长宗良称.
参考巴塞尔III资本协议的中国银行业新资本监管标准本计划於2012年1月1起开始实施.
中国银监会此前就银行资本监管的新标准徵求意见,明确资本充足率标准及达标时间,并对风险资产权重进行更精细的设计.正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低於11.5%和10.5%,原则上应分别於2013年底和2016年底前资本达标.
中国银行业监督管理委员会最新数据显示,截至9月末,商业银行的资本充足率达12.3%,核心资本充足率为10.1%,均较二季度末略有提高.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)