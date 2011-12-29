中国央行张弛有度 春节前或降存准

* 央行公开市场全年净投放19,070亿元人民币

* 净投放以平衡年内频繁上调存准率的影响

* 外汇占款投放减少,银行春节备付压力大

* 央行春节前再降存准率可能性较大

* 明年降存准投放资金,公开市场将"重回笼,轻投放"

路透上海12月29日电---文武之道,一张一弛,中国央行年内六次上调存款准备金率,筑坝拦水,实为"张";但公开市场全年净投放19,070亿元,接近去年的三倍,及时为市场输血平衡政策效果,实为"弛".

分析人士并表示,巨额的净投放并未换来资金面的宽松,高企的存准率仍冻结了大量的流动性,近期公开市场到期量又不大,考虑到春节前银行要增加备付的需求,央行或会在春节前再度下调存准率,向市场施以援手.

"今年公开市场投放量很大,有特殊的原因."东方证券债券首席分析师冯玉明表示."央行上半年连续上调存款准备金率,造成资金面太紧张,需要公开市场净投放来平衡一下."

据路透计算,今年央行净投放19,070亿元人民币,较2010年6,825亿元的水平,增长了1.8倍;央行年内则六次上调存款准备金率,将大型商业银行的存准率一度提高至21.5%的历史高位,尽管本月初出现近三年来首次下调存准率,但资金面紧张状况并未彻底缓解.

冯玉明指出,上半年,央行面对通胀压力,"一月一上调"存款准备金率,每次调整锁定资金规模达3,500-4,000亿元,银行体系流动性捉襟见肘,甚至个别时候需要仰仗央行逆回购救急,在这样背景下,今年央行公开市场投放资金缓解流动性紧张也是在情理之中.

中国银行间市场七天期质押式回购利率受到资金面紧张的影响,上半年曾长时间徘徊在5%以上,在6月份最後一次上调存款准备金率後,一度更升至逾9%.

**春节前或再降存准率**

在本月初,央行时隔近三年,首次下调存款准备金率0.5个百分点,但这似乎并未彻底缓解资金面紧张的情况.

"春节前资金情况可能都不会很理想."上海一银行交易员表示."公开市场到期量不大,外汇占款投放又不多,货币市场没有充足的资金来源补充."

中国央行此前数据显示,11月外汇占款减少279亿元,为连续第二个月下降.此前10月外汇占款下降248.92亿元,为近四年来首见.

冯玉明认为,按照往年惯例,春节前,商业银行将提高备付水平,在没有大量央票和正回购到期补充的情况下,资金紧张的状况可能很难彻底缓解,这将迫使央行再次下调存款准备金率.

"从时点上讲,我们认为春节前下调(存款准备金率)的可能性非常大."他指出,本周三个月期央票停发说明市场资金情况并不理想.

中国央行公开市场一级交易商原本周三要给央行上报明日三个月期央票的需求,央行据此决定该期央票的发行量.但据业内人士透露,当日一级交易商并未上报需求,导致周四三个月期央票停发.

**明年公开市场"重回笼,轻投放"**

而明年公开市场与存款准备金率调整配合得情况,或许会与今年正好相反.2012年,央行公开市场央票到期量为7,850亿元,较2011年31,750亿元的水平下降逾七成.

"明年货币政策趋势是转宽的,央行可能会多次下调存款准备金率."华南一券商分析师指出,"但明年公开市场到期量不大,央行想投放,都没什麽投(放),这不可能成为资金投放的主要手段."

他并指出,明年央行可能采取多次下调存准率,为经济增长提供流动性,此时公开市场平衡货币政策的角色转向,央行将采取适时净回笼的策略,避免下调存准率给资金面带来的"脉冲"效应,抹平政策对资金面的冲击.

央行本周二招标发行的40亿元人民币一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第六周持平於3.4875%;且当日未进行正回购操作;原本周四惯例发行的三个月期央票,则暂停发行.

央行公开市场此前已经连续四周累计净回笼资金2,080亿元,其中上周净回笼100亿元.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 40

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 30

正回购到期 100

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净投放 90 (完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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