中国要坚持已有房地产调控政策不动摇--新华

路透北京12月16日电---新华社周四发表评论文章称,部分城市房价过快上涨势头得到遏制,但房价总体还处高位,且前期过剩流动性积累的社会资金,仍使房地产投资投机存在冲动,形势复杂性不容忽视,要坚持已有的调控政策不动摇.

文章指出,中央经济工作会议对房产调控的明确态度,一方面表明当前房价过高的不合理现状必须得到改变;另一方面是警示房地产行业,不能再依赖"增长靠融资、利润靠涨价"的发展模式,而应该强化民生意识,回归正常利润水平.

"中央经济工作会议此次要求'坚持房地产调控政策不动摇',进一步明确了商品房去投资化的政策取向."文章称.

本周三闭幕的中央经济工作会议指出,要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.

新华社认为,当前正值房地产市场调控的关键时期,市场观望氛围正浓,多方博弈加深.贯彻落实中央经济工作会议精神,促进房地产市场健康发展,一方面要坚持已有的调控政策不动摇,另一方面要加快推进制度建设,用制度进一步巩固调控成效.

中国上周五公布前11个月房地产投资及新开工增速均出现连续第四个月放缓,销售持续低迷.同时楼市调控对地产商的冲击亦在持续显现,中国最大房地产公司-万科(000002.SZ)此前称,11月份实现销售面积73.8万平方米,销售金额82.9亿元人民币,两个数据环比均继续下降.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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