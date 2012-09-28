人民币创汇改来收盘新高

中国工信部钢铁行业规范管理实现“有进有出”的动态调整
路透北京2月14日 - 中国工信部周二称，为配合化解过剩产能，逐步压减钢铁企业数量，对不能继续保持要求的企业不再列入公告名单，实现“有进有出”的动态调整，存在违法违规新增产能行为，或者发现存在国家明令淘汰取缔的装备等情形，将撤销规范公告资格。
* 人民币盘中及收盘均创汇改来新高
* 9月份累计升值1%
* 季末及长假前的美元买盘稀薄
* 节後或重现美元买盘
路透香港9月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五盘中及收盘均创下2005年汇改来新高,9月并一反今年以来的盘整及略贬走势,升值幅度达1%.
但交易员也指出,长假过後的美元买盘将重现,从而令人民币有机会再度跌入6.30-6.31区间.但由於中共十八大召开的消息将很快确定,消除了政策风险後,人民币将重新步入强势区间.
他们表示,长达近10天的国庆假期即将开始,美元不确定走势的风险陡升;同时长假令美元的需求大降,客盘稍一用力的抛盘,便对较"薄"的市场造成打压,这是今日人民币强势的主因.
"没什麽特别的原因,就是客盘的flow,"北京的一位交易人士指出,"恰逢季末,又临长假,市场的(美元)买盘力道很"薄".抛盘稍一用力,价格便急跌."
上海一家银行的交易员亦称,"今天美元很沉,一开盘就快速下跌,估计不少银行手里都累积了隔夜的头寸."
目前许多银行提供24小时的网上结售汇服务,银行的隔夜美元头寸会因美元走势、石油或大宗商品走势产生较大的变化,因参与欧美时段交易的客盘,会在这段时间调整头寸.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
*6.2849 *6.2835 6.2990 6.3410 6.3459 6.3025
(*表示人民币汇价创汇改来新高)
以下为北京时间17:14,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4030/70 6.4161/06
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2999/3021 6.3105/36
而美元在亚洲时段的昨天晚上走势偏软.欧元兑美元和日圆周四从两周低点反弹,此前西班牙发布2013年度预算案,被视为是向正确的方向迈出了一步,对欧债危机将恶化的担忧缓和.东京汇市欧元周五则持守在两周低位上方.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 张喜良/林高丽
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