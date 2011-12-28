华为正采用"CEO轮值制" 或走向"後任正非时代"

路透香港12月28日电---全球第二大电信设备制造商--中国华为HWT.UL技术有限公司创始人兼首席执行官(CEO)任正非近日在一篇内部文章中透露,华为正采用高管轮流担任CEO的领导制度.

业内人士分析认为,鉴於华为在公司治理架构方面一贯神秘低调的作风,这一不同寻常的披露立即引发外界猜测:华为是否正在为未来的接班人铺路?

文章称,在"CEO轮值制度"下,华为高管轮流担任公司最高领导,负责公司的日常经营.该制度由2004年起实行的"轮值主席制度"演变而来.

"这比将公司的成功系于一人,败也是这一人的制度要好."任正非在文章中写道,"他们在轮值期间是公司的最高的行政首长.他们更多的是着眼公司的战略,着眼制度建设.将日常经营决策的权力进一步下放给各BG(Business Group)、区域，以推动扩张的合理进行."

他并认为,这种轮值制度平衡了公司各方面的矛盾,使公司得以均衡成长.

"华为希望通过这样一种机制,实现权力从第一代创业者到第二代管理者的平稳过渡."《华为的世界》一书作者冀勇庆表示.

他指出,从任正非最近的讲话可以看出,华为正在走向'後任正非时代'.在此之前,董事会并不拥有太多的实际权力,重大决策在EMT(Executive Management Team).如今,董事会将被"坐实",拥有重大事项的最终决定权,日常管理则由轮值CEO主持和协调.

"公司未来是要扩张......在这种情况下,公司治理就非常关键,所以任先生明确提出来,有一个轮值CEO的方式."一位接近华为的知情人士表示.

华为从未披露过任何接班人的计划.今年67岁的任正非还在文章中透露,他自己身体有多项疾病,此前已动过两次癌症手术.

华为是在国际化方面颇有建树的少数中国公司之一,它已跻身全球第二大电信设备供应商,亦正雄心勃勃冀望尽快在企业业务和消费电子业务挤进世界领先公司的行列.

据华为2010年报,去年该公司销售收入达1,851.76亿元人民币,同比增长24.2%.华为2011年的销售目标为1,990亿元.

--记者 黄运涛/朱球; 审校 丁淑琴

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