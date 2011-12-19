中国“十二五”就业总量压力继续加大

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京12月19日电---中国国务院常务会议讨论通过的《促进就业规划(2011-2015)》指出,十二五时期就业总量压力继续加大,要将城镇登记失业率控在5%以内.
新华社上周五晚间报导称,会议明确提出"十二五"时期就业工作的主要目标:城镇新增就业4,500万人,农业富余劳动力转移就业4,000万人,社会保障制度覆盖所有劳动者,就业稳定性明显提高.
会议指出,"十二五"时期的就业总量压力将继续加大,城镇需就业劳动力年均比"十一五"时期增加100万人,劳动者技能与岗位需求不相适应、劳动力供给与企业用工需求不相匹配的结构性矛盾将更加突出,就业任务艰巨繁重.
会议提出,要提高经济发展对就业的拉动能力,落实就业优先战略,大力发展吸纳就业能力强的产业和企业,实施更加积极的就业政策.
自2010年9月底至今,中国城镇登记失业率一直保持在4.1%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
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