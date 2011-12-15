中国12月汇丰制造业PMI初值回升

路透北京12月15日电---汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据,虽然仍在荣枯分水岭线50下方,但较上月的32个月低位明显回升,显示中国制造业活动仍在收缩,但程度较上月好转.

Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--12月汇丰中国制造业PMI初值为49.0,高於上月终值47.7,当月产出指数较上月回升,但亦仍在荣枯分水线下方.

"12月制造业放缓速度平稳,但增长的动力仍较弱,且出口和房地产市场下滑风险还没有完全释放."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌表示.

他称,若通胀很快转向通缩,中国政府能够并必须更进一步放松财政政策和货币政策,以稳定经济增长和就业形势.

在PMI预览数据中,产出指数较上月回升,新增订单指数亦回升.同时,投入价格指数与上月基本持平,显示後期通胀压力延续缓和态势.

中国最高级别的中央经济工作会议指出,明年中国要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性.而当前中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出,经济增长下行压力和物价上涨压力并存..

此前出炉的中国11月规模以上工业增加值同比增长12.4%,创下逾两年低点,而扣除物价因素後的消费增长亦难乐观,显示实体经济仍处於逐步放缓轨道当中,"硬着陆"可能性虽不大,但宏观政策放松的要求正进一步加强.

是次PMI预览数据样本采集自12月5-13日之间.12月PMI终值则定於12月30日发布.

PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

由汇丰与Markit联合编制的预览数据基於PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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