今年中国企业参与的并购金额同比降4%--汤森路透

上述数据截至於本周一(12日).报告指出,国内并购占中国总并购金额的55%,以2,619宗交易案达到987亿美元的总交易金额,主要受惠于工业和材料两大行业针对上下游公司进行的并购与调整.

"从对外收购的角度看,在能源与资源行业的对外并购开始减少,反映了中国企业开始从单纯的资源收购转移到其它类型的并购趋势,"报告称,"其中包括收购新技术,买入有吸引力的品牌,结合有潜力的品牌概念,及收购可持续发展国际市场份额的目标公司."