今年中国企业参与的并购金额同比降4%--汤森路透

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月16日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,今年中国企业参与的并购总金额达1,808.2亿美元,共计3,774项并购案,较去年的1,873亿美元下降4%.
上述数据截至於本周一(12日).报告指出,国内并购占中国总并购金额的55%,以2,619宗交易案达到987亿美元的总交易金额,主要受惠于工业和材料两大行业针对上下游公司进行的并购与调整.
同期,海外企业入境并购的案例737项,并购总金额354亿美元,较去年同期的253亿美元增长40%,创海外入境并购的最高记录.对外收购方面,今年共有并购案309宗,涉及交易金额446.1亿美元.
"从对外收购的角度看,在能源与资源行业的对外并购开始减少,反映了中国企业开始从单纯的资源收购转移到其它类型的并购趋势,"报告称,"其中包括收购新技术,买入有吸引力的品牌,结合有潜力的品牌概念,及收购可持续发展国际市场份额的目标公司."
此外,巴西成为跨境收购最大目标市场,目前总计八项并购案例金额达75亿美元.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透北京2月8日 - 中国证监会周三表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。