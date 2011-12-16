中国明年将突出推进经济结构调整--副总理

路透北京12月16日电---中国国务院副总理李克强周四称,明年要在保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定的同时,把推进经济结构调整放在更加突出的位置,其首要任务是扩大内需.

新华社周四晚间报导引述李克强的话称,扩大内需是中国发展的战略基点,也是转方式的基本要求和首要任务.要坚定不移地实施扩大内需战略,更加注重扩大最终需求.

"着力增加低收入者收入,提高中等收入者比重.多策并举鼓励创业就业,提高居民消费能力,进一步研究扩大内需尤其是促进消费持续增长的长效机制."他说.

李克强表示,将保持投资的适度规模,优化投资结构,保障重点在建项目建设,有序推进"十二五"(2011-2015)规划确定的重大项目开工,支持民间投资进入铁路、市政、能源、社会事业等领域.

"扩大内需是在扩大开放的条件下进行的,要保持出口稳定增长,积极扩大进口,促进贸易平衡,促进'走出去'与'引进来'协调发展."他并称.

在欧债危机深化及美国经济不确定性未有缓释的背景下,中国商务部此前表示,中国明年外贸进出口形势较严峻,将更注重对发展中经济体的出口.

李克强并强调城镇化和服务业对於扩大内需的重要性,并重申将坚持房地产调控政策不动摇,继续抑制投机、投资性购房需求,增加普通商品房供给,促进房地产市场健康发展,以推进城镇化进程.

他并谈及要进一步深化资源性产品价格改革,推进投资、财税、金融体制改革,抓紧研究制定收入分配制度改革方案,搞好关系群众生产生活的煤电油气运供应,加强运粮运煤通道建设.

李克强并重申,明年国内外经济形势十分严峻复杂,要冷静观察,沉着应对,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性.

本周结束的中央经济工作会议称,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.

"明年是我国发展进程中十分重要的一年,要在保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定的同时,保持社会和谐稳定."他说.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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