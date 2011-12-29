中国今年新批QFII额度下降近四成

* 近日新批5亿美元QFII额度

* 今年来新批额度减近四成,创07年以来新低

* 近三个月审批加速

路透上海12月29日电---中国国家外汇管理局最新数据显示,近日新批增加5亿美元合格境外机构投资者(QFII)额度.今年来中国共新批QFII额度相较去年减少近四成,并创下2007年以来的新低,不过近三个月外管局审批进程明显提速.

截止上周三(12月21日),今年来国家外管局共审批新增QFII额度19.2亿美元,较2010年的30.5亿美元减少近四成.目前QFII总额度达到216.4亿美元.

自5月以来,国家外管局曾连续五个月未批出新的QFII额度,直至10月重新授出新的额度.最近三个月外管局共批准9.5亿美元额度,占全年新增的一半.

"(额度减少)可能是考虑到人民币升值和外汇占款的压力,"基金咨询机构--上海泽奔商务咨询研究总监张浩川提到,近期QFII额度审批加速,可能与股市低迷有一定关系.

他说,"以往股市差就多批一些,股市好就少批一些,象07年大牛市就批的少,避免过度刺激市场."

2007年中国外管局共批出9.5亿美元QFII额度;而2008年和2009年分别批准33.98亿美元和32.27亿美元.

近期中国A股连创两年多来新低,中国证监会新任主席郭树清本月中表示,将适当加快引进QFII的步伐,增加其投资额度.而财新网稍後曾援引接近中国证监会的人士称,预计未来两个月的审批量将为过去两年增量的总和.

外管局数据显示,12月20日外管局新批额度中,台湾的国泰投信和复华投信,以及忠利保险有限公司(GASI.MI)和西班牙对外银行(BBVA.MC)每家获得1亿美元QFII额度.另外,景顺资产管理公司(Invesco)获批增加1亿美元额度,使其总额度增至3.5亿美元.

国泰投信为国泰金控(2882.TW)旗下公司.目前台湾已有富邦、群益、宝来等五家投信公司获得QFII额度,每家取得额度均为1亿美元.(完)

若欲了解详情,请点选国家外管局网站(www.safe.gov.cn)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进/林高丽

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