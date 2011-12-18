中国11月70个大中城市房价环比下降城市增至49个--统计局

路透北京12月18日电---中国国家统计局周日公布,11月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降城市增至49个,较上月增加了15个,价格持平的城市有16个,显示房价拐点进一步确立.

据路透测算,中国11月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨2.2%,较上月2.8%的涨幅放缓,为连续第四个月涨幅放缓,并为今年以来最低涨幅.

从环比看,11月新建住宅销售价格较10月下降0.2%,为路透今年初开始测算该加权指数以来的连续第二个月出现下跌.

统计局并公布,70个大中城市中,新建商品住宅价格同比下降的城市有4个,比10月增加了2个;涨幅回落的城市有61个,比10月增加了2个.

其中,11月北京新建住宅销售价格指数同比上涨1.3%,环比下降0.3%;上海新建住宅销售价格指数同比上涨2.4%,环比下降0.3%.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.稍早举行的中央经济工作会议强调,明年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.

国家发改委主任张平周五称,明年要把保障性安居工程建设摆在突出重要位置,加强与建设、财政、金融、国土等部门的协同配合,并要继续严格执行抑制投机、投资性需求的政策措施.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽

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