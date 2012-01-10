上海汽车去年汽车销量同比增逾12%

路透上海1月10日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二公布产销快报,2011年全年下属各家企业共实现汽车销售400.9万辆,较上年同期的357.9万辆增长12.01%.

上海汽车并称,去年12月下属各家企业共实现汽车销售32.71万辆,较上年同期的28.90万辆增长13.2%.

快报显示,12月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为10.49万辆,同比增长12.3%;而上海通用当月销售8.05万辆,同比减少约一成.

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,去年全年共实现销售116.58万辆,同比增长16.42%;上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用汽车同期则累计销售123.15万辆,同比增长18.53%.

上海汽车旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司去年全年销售16.2万辆,同比增长1%.

经过前两年放量高速增长,中国已成为全球头号汽车市场,但因刺激政策退出,增速在去年放缓.去年前11个月中国共销售乘用车1,310.36万辆,同比增长5.26%.

上海汽车周一收报14.90元,一个月来累计上涨10.95%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。