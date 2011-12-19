中国股市盘前看点--12月19日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--全美住宅建筑商协会(NAHB)12月房屋市场指数

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉出席欧洲议会经济和货币问题听证会.

**宏观经济和政策面**

--国务院常务会议讨论通过的《促进就业规划(2011-2015)》指出,十二五时期就业总量压力继续加大,要将城镇登记失业率控在5%以内.

--中国财政部财政科学研究所所长贾康日前称,明年实施的积极财政政策,主要将包括"增支"和"结构性减税"两个方面.

--证监会发布《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(RQFII)的出台,意味着境外人民币投资境内证券市场正式开闸.

**重点行业和公司**

--统计局周日公布,11月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降城市增至49个,较上月增加了15个,价格持平的城市有16个,显示房价拐点进一步确立.

--新华社时评称,中国11月70个大中城市房价的环比下降,带有较为明显的季节性因素和年终效应,体现出中国房地产调控取得一定成效,但仍不容过於乐观,调控不能有松懈.

--中石油集团经济技术研究院报告称,中国2015年的石油需求将增至5.35亿吨,比去年的4.49亿吨增约19%,其中成品油需求2.99亿吨.

**海外动向**

--美国股市上周五标普500和Nasdaq指数小幅收涨,道指微跌,三大指数回吐稍早涨幅,经济数据直指美国经济前景改善和欧债危机将继续拖累全球主要经济体的担忧交替发挥作用,令市场走势摇摆不定.道琼工业指数微跌2.42点,或0.02%,至11,866.39点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC前期支撑2,300点现已变成上方阻力,而下档支撑可关注2,000点整数关口.(完)

--整理 周晓峰; 审校 黄凯

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