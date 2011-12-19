中国12月出口增速继续回落--商务部部长

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海12月19日电---中国证券报周一引述中国商务部部长陈德铭的话称,今年9月至11月中国外贸出口平均增幅较去年同期下降约2个百分点,12月将继续延续前几个月回落的趋势.预计中国今年全年贸易顺差将比去年减少300多亿美元.
他指出,明年世界经济增长的动力依然不足,发达国家市场需求继续萎缩,加上贸易保护主义频发,中国外贸进出口形势不容乐观,预计明年将小幅增长.
中国去年全年外贸顺差1,831亿美元.今年中国11月出口同比增长13.8%,增速下滑至九个月来的低水平位;前11个月累计实现外贸顺差1,384亿美元.
针对中国加入政府采购协定(GPA)的问题,陈德铭表示,希望中国能尽快加入GPA,希望GPA参加方眼光长远,在谈判中采取灵活务实的态度,在平等互利的基础上早日达成各方满意的、平衡的结果,不要因小失大,丢掉中国这个大市场.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
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