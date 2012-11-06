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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 6日 星期二 14:27 BJT

中国欲加入区域全面经济夥伴关系谈判--韩国官员

韩国外交通商部通商交涉本部长朴泰镐周一称，中国本月晚些时候将加入创建亚洲自由贸易区的谈判，回应美国推进构建不包括中国的泛太平洋夥伴关系(TPP)的行为。区域全面经济夥伴关系(RCEP)将由东盟10国、中国、印度、日本、韩国、澳洲和新西兰六国组成。图为资料图片。路透

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