中国今年底私人可投资资产额达114.5万亿 高净值人占三成--报告

路透上海11月27日 - 由《福布斯》中文版联合复华资产共同编写的报告预计，今年底中国私人可投资资产总额可达114.5万亿元人民币，较去年增长7.8%；其中归属于中国高净值阶层的资产约34.9万亿元，占总额的三成。

这份名为《中国高净值阶层财富白皮书》的报告预计，至今年底，中国高净值人群数量将达112万人，首次突破百万级别，其人均可投资资产可达3,116万元。

私人可投资资产包括个人持有的现金及存款、股票、债券、基金、商业保险及其他金融理财产品以及个人持有的投资性房产。而高净值人群是指可投资资产规模超过1,000万元的个人。

该报告指出，中国私人可投资资产总额中现金及存款占比最高，历年均超过了50%，但增长率下降明显，投资性房产增长缓慢，其他金融资产的增速稍快。

自9月开始三个月内，福布斯对逾1,000名高净值人群进行问卷调查。从调查结果看，工作和事业是大部分高净值人士获得并积累财富的主要途径，即工资和奖金、企业经营和分红是大多高净值人士的两大主要财富来源。当然，金融和房地产投资、财产继承亦占较大的比重。

调查结果显示，股票、银行理财产品与房地产为目前高净值人群投资最集中的三个方面，基金、债券、黄金外汇等名列其后。

有意思的是，从事金融行业的高净值人士最大的投资方向依次为银行理财、基金，其后为股票与房地产；而从事TMT行业与制造业的受访者在股票投资方面的比例远高于金融从业者，其中TMT从业者对股票的投资高达63.7%；制造业从业者对房地产的投资是各行业中最高。

对于未来一年资本市场的看法，受访者的预期喜忧参半，只有32.4%受访者对未来一年的股市持乐观态度，认为未来一年股市将整体下行的受访者占67.6%。对于房市，受访高净值人群认为房价上涨或下降的比例几近持平。约有七成的受访者认为未来一年黄金等贵金属价格将上行。（完）