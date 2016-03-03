市场热谈：信贷投放窗口指导难退中国舞台 资产配置尴尬成政策两难

路透北京3月3日（作者 李贺/李铮） - 中国新增信贷新年首月突飞猛进，一度令市场猜测央行已开始放弃信贷规模严格控制；不过央行宏观审慎体系(MPA)推行初期令银行业多有不适，窗口指导信贷投放短期仍难退出舞台，新增信贷有望在2月被踩刹车，而银行资产配置的尴尬也正是信贷政策的两难所在。

有央行地方支行行长对路透表示，1月信贷投放超常有季节性因素，也有银行把去年底的贷款挪到1月来放，“从我们辖内的监测看，2月信贷规模明显低于上月的，当然2月也是做了窗口指导。”

该人士并直言，MPA的影响还处于评估阶段，对地方性商业银行影响更大，“尽管MPA体系下银行根据其中的指标可以清楚地测算出自身的信贷规模，但银行自身指标的修改也有多种途径，估计比较长一段时间，窗口指导都会持续。”

尽管理论上1月信贷数据大增，反映了货币政策的疏通以及实体需求的复苏，但从央行的操作可以看出，其并不希望货币信贷增速过快。有央行地方分支机构人士表示，在1月的央行流动性管理座谈会上，行领导就明确表示不要“开门红”。

中国1月新增人民币贷款2.51万亿元，创单月记录新高；当月末广义货币供应量(M2)同比增长14%，创19个月新高。路透最新调查显示，2月新增人民币贷款预计为1.2万亿，较上月规模减半，略高于上年同期的1.02万亿。

中国央行从2016年开始将差别准备金动态调整机制“升级”为MPA，以更适应经济金融形势变化，更好地维护金融体系稳健运行，引导金融机构加强自我约束和自律管理。央行并明确表示，仅盯住狭义贷款越来越难以有效实现宏观审慎政策目标。

另有接到指导的商业银行人士表示，该行1月是在接近月底才基本叫停了信贷规模，而2月到了春节回来第一周就停了信贷规模，“央行的窗口指导有用处，商业银行的信贷有所收紧，到了指导的期限，还是可以少放一些，但大客户就没有规模了。”

多位商业银行人士对路透称，今年以来，央行短端货币投放应该考虑到要稳定信贷增速，通过短端投放增加银行流动性管理难度来降低银行放贷意愿；而从一些银行2月信贷数据看，长期贷款的占比也有所下降。

中国央行1月下旬召开商业银行座谈会称，对于短期季节性的现金投放需求，将通过公开市场逆回购操作对主要金融机构实现全覆盖；而对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）等操作安排资金予以支持。

而尽管本周央行四个月来首次普降存款准备金率0.5个百分点，但官方媒体人民日报海外版就此解读称，货币政策稳健的基调没有变化，只是灵活度在增加，这是为了支持经济发展，并不是刺激政策。

一位不愿具名的宏观分析人士表示，在新的政策传导机制建立之前，央行在实施政策工具时，需要付出更多的力气，同时受到的制约也更复杂；在此种政策背景下，政策必定是善变的，而任何长期的政策预测可能更多是一厢情愿的猜测。

**结构性矛盾掣肘**

对于1月信贷的“开门红”，更多的银行反映增量的大头还是在基建投资、平台贷款。一股份银行东北地区分行人士指出，现在的需求无非是政府、外币置换人民币、住房类贷款这几种，企业都不怎么好，银行都很谨慎。

银行资产荒下的信贷配置结构矛盾并不是区域性问题。一位西南地区银行业人士称，“我们行信贷需求可以，一直对基础设施建设项目大力放款，目前还是支持大项目，由贷款来刺激存款。”

在制造业发达、民营经济旺盛的东部沿海地区，亦有同样的尴尬。广东一商业银行人士坦言，基建还是近期的重点，银行政府合作项目，至少没有破产风险，最多是贷款重组；而制造业的信贷投放最多是保持稳定。

不过，长远看，银证合作也并非是“一招鲜”的举措。“现在民营企业是不敢放的，投得还是基建、银证合作项目，但这些客户有各类基金、信贷、还能发债融资，他们的资金是比较充足的，所以信贷再找出口可能就回去房地产了，还是资产荒。”有银行业人士担心。

商业银行资产配置的尴尬也是央行货币信贷政策的尴尬，如果政策操作过于宽松，很可能造成更严重的资金配置结构性问题。对此，央行货币政策委员白重恩对路透表示，中国经济的结构性问题是根本性问题，不一定是货币政策能够解决，甚至也有可能货币政策会一定程度上影响或者拖延调结构的步骤，这都是一个权衡。

他指出，如果放松货币供给，跑到过剩产能的部门，使得本来应该化解的产能能够存活下去，那起到的作用就是负面的；如果不希望资金流到低效率部门，就要把过剩产能去掉，低效率部门被压缩，一定程度上保证货币流向有效率的部门。

货币政策受到更重要的结构性问题掣肘，而宽松步伐和力度也要看结构改革的决心和力度，以及其他政策的配套实施。一位接近央行人士坦言，近几年工业企业的问题比较突出，金融走得快，无论是改革还是政策上，但要有其他行业和政策的支持配合，否则还可能会在一些方面出现负效应。

微观层面情况印证了央行的判断。多位商业银行人士坦言困难在资产端的投放压力：没有好的财政和产业政策，企业就没有方向，银行的信贷也不敢参与进来。比如一家生产成衣的企业用自己的现金流一会儿做金融，一会儿做房地产，这貌似成为了一种常态，更有甚者会去买银行、信托的资管产品。

一位资深的银行业人士告诉路透，当前经济环境下，银行风控模式更像是在做风投。之前做贷款看企业进货出货量，现在很难说出货多就一定企业没风险，若企业在产业链上没有竞争力和不可替代性，那下游企业很可能拖企业应收款，所以现在银行投资企业要看其是否在行业里有话语权。

此前，中国央行等八部委联合发文表示，坚持把握金融支持工业稳增长、调结构、增效益与防风险之间的平衡，进一步明确坚决退出淘汰落后产能的政策导向，积极引导金融创新紧密结合工业创新，着力改造工业发展传统动能，积极培养工业发展新动能。（完）