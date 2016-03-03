市场热谈：信贷投放窗口指导难退中国舞台 资产配置尴尬成政策两难

焦点：美商务部长被提名人罗斯称中国是“贸易保护最严重的”国家
路透华盛顿1月18日 - 美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)周三在参议院尖锐批评中国的贸易行为，表示将寻找新的方法来对付他们。
路透北京3月3日（作者 李贺/李铮） - 中国新增信贷新年首月突飞猛进，一度令市场猜测央行已开始放弃信贷规模严格控制；不过央行宏观审慎体系(MPA)推行初期令银行业多有不适，窗口指导信贷投放短期仍难退出舞台，新增信贷有望在2月被踩刹车，而银行资产配置的尴尬也正是信贷政策的两难所在。
有央行地方支行行长对路透表示，1月信贷投放超常有季节性因素，也有银行把去年底的贷款挪到1月来放，“从我们辖内的监测看，2月信贷规模明显低于上月的，当然2月也是做了窗口指导。”
该人士并直言，MPA的影响还处于评估阶段，对地方性商业银行影响更大，“尽管MPA体系下银行根据其中的指标可以清楚地测算出自身的信贷规模，但银行自身指标的修改也有多种途径，估计比较长一段时间，窗口指导都会持续。”
尽管理论上1月信贷数据大增，反映了货币政策的疏通以及实体需求的复苏，但从央行的操作可以看出，其并不希望货币信贷增速过快。有央行地方分支机构人士表示，在1月的央行流动性管理座谈会上，行领导就明确表示不要“开门红”。
中国1月新增人民币贷款2.51万亿元，创单月记录新高；当月末广义货币供应量(M2)同比增长14%，创19个月新高。路透最新调查显示，2月新增人民币贷款预计为1.2万亿，较上月规模减半，略高于上年同期的1.02万亿。
中国央行从2016年开始将差别准备金动态调整机制“升级”为MPA，以更适应经济金融形势变化，更好地维护金融体系稳健运行，引导金融机构加强自我约束和自律管理。央行并明确表示，仅盯住狭义贷款越来越难以有效实现宏观审慎政策目标。
另有接到指导的商业银行人士表示，该行1月是在接近月底才基本叫停了信贷规模，而2月到了春节回来第一周就停了信贷规模，“央行的窗口指导有用处，商业银行的信贷有所收紧，到了指导的期限，还是可以少放一些，但大客户就没有规模了。”
多位商业银行人士对路透称，今年以来，央行短端货币投放应该考虑到要稳定信贷增速，通过短端投放增加银行流动性管理难度来降低银行放贷意愿；而从一些银行2月信贷数据看，长期贷款的占比也有所下降。
中国央行1月下旬召开商业银行座谈会称，对于短期季节性的现金投放需求，将通过公开市场逆回购操作对主要金融机构实现全覆盖；而对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）等操作安排资金予以支持。
而尽管本周央行四个月来首次普降存款准备金率0.5个百分点，但官方媒体人民日报海外版就此解读称，货币政策稳健的基调没有变化，只是灵活度在增加，这是为了支持经济发展，并不是刺激政策。
一位不愿具名的宏观分析人士表示，在新的政策传导机制建立之前，央行在实施政策工具时，需要付出更多的力气，同时受到的制约也更复杂；在此种政策背景下，政策必定是善变的，而任何长期的政策预测可能更多是一厢情愿的猜测。
**结构性矛盾掣肘**
对于1月信贷的“开门红”，更多的银行反映增量的大头还是在基建投资、平台贷款。一股份银行东北地区分行人士指出，现在的需求无非是政府、外币置换人民币、住房类贷款这几种，企业都不怎么好，银行都很谨慎。
银行资产荒下的信贷配置结构矛盾并不是区域性问题。一位西南地区银行业人士称，“我们行信贷需求可以，一直对基础设施建设项目大力放款，目前还是支持大项目，由贷款来刺激存款。”
在制造业发达、民营经济旺盛的东部沿海地区，亦有同样的尴尬。广东一商业银行人士坦言，基建还是近期的重点，银行政府合作项目，至少没有破产风险，最多是贷款重组；而制造业的信贷投放最多是保持稳定。
不过，长远看，银证合作也并非是“一招鲜”的举措。“现在民营企业是不敢放的，投得还是基建、银证合作项目，但这些客户有各类基金、信贷、还能发债融资，他们的资金是比较充足的，所以信贷再找出口可能就回去房地产了，还是资产荒。”有银行业人士担心。
商业银行资产配置的尴尬也是央行货币信贷政策的尴尬，如果政策操作过于宽松，很可能造成更严重的资金配置结构性问题。对此，央行货币政策委员白重恩对路透表示，中国经济的结构性问题是根本性问题，不一定是货币政策能够解决，甚至也有可能货币政策会一定程度上影响或者拖延调结构的步骤，这都是一个权衡。
他指出，如果放松货币供给，跑到过剩产能的部门，使得本来应该化解的产能能够存活下去，那起到的作用就是负面的；如果不希望资金流到低效率部门，就要把过剩产能去掉，低效率部门被压缩，一定程度上保证货币流向有效率的部门。
货币政策受到更重要的结构性问题掣肘，而宽松步伐和力度也要看结构改革的决心和力度，以及其他政策的配套实施。一位接近央行人士坦言，近几年工业企业的问题比较突出，金融走得快，无论是改革还是政策上，但要有其他行业和政策的支持配合，否则还可能会在一些方面出现负效应。
微观层面情况印证了央行的判断。多位商业银行人士坦言困难在资产端的投放压力：没有好的财政和产业政策，企业就没有方向，银行的信贷也不敢参与进来。比如一家生产成衣的企业用自己的现金流一会儿做金融，一会儿做房地产，这貌似成为了一种常态，更有甚者会去买银行、信托的资管产品。
一位资深的银行业人士告诉路透，当前经济环境下，银行风控模式更像是在做风投。之前做贷款看企业进货出货量，现在很难说出货多就一定企业没风险，若企业在产业链上没有竞争力和不可替代性，那下游企业很可能拖企业应收款，所以现在银行投资企业要看其是否在行业里有话语权。
此前，中国央行等八部委联合发文表示，坚持把握金融支持工业稳增长、调结构、增效益与防风险之间的平衡，进一步明确坚决退出淘汰落后产能的政策导向，积极引导金融创新紧密结合工业创新，着力改造工业发展传统动能，积极培养工业发展新动能。（完）
(审校 张喜良)
路透华盛顿1月18日 - 美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)周三在参议院尖锐批评中国的贸易行为，表示将寻找新的方法来对付他们。
美联储主席叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦表示。她还称，她和其他联储官员预计，至2019年美联储每年都会升息几次，令联邦基金利率接近3%的长期可持续利率水准。
路透华盛顿1月18日 - 特朗普当选后将有好日子过？这个憧憬最初带给商界游说人士和企业高管的乐观情绪正在逐渐消退，取而代之是一种不确定感。因为特朗普在医疗、税收和贸易政策方面释放出不一致的讯息，有时甚至让人困惑。