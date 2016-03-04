建议放开金融机构零售类不良资产批量转让限制--专家

路透上海3月4日 - 全国政协委员、招商银行前行长马蔚华建议，允许金融机构向非资产管理公司开展不良资产转让业务，放开金融机构对零售类不良资产进行批量转让的限制；并允许商业银行对不承担实际风险的证券化资产不进行资本和拨备的计提。

马蔚华提交的两会议案认为，对不良资产转让的限制，不利于金融机构拓宽不良资产处置渠道，再加上不良率以及不良余额双升，导致金融机构信贷投放更加审慎，一定程度造成实体经济缺乏流动性。

“对不会产生风险的资产进行资本计提，并与承担实质风险的信贷资产采用同一方法拨备，将制约商业银行的的资本使用效率并低估其实际盈利情况，降低对实体经济的支持能力。”他并称。

马蔚华建议，应对贷款的口径进行调整，不再将通过证券化但未在会计面实现出表的贷款纳入统计范围。若商业银行将不承担风险的资产纳入贷款统计口径，将虚增其贷款余额以及坏账余额，无论是对于监管还是对于投资者，都难以准确评估该银行的实际发展情况和风险水平以及全国的货币投放总量。

在他看来， 金融机构开展批量化不良资产证券化的目的在于对已发生的风险进行批量转让，并将释放的风险资源用于支持实体经济。另外，资产的转出方与贷款服务机构通常为同一方，不会导致对借款人加大催收力度从而引发社会问题。

他建议，加快不良资产证券化市场的培育（包括评级、增信、承销、估值定价等），尽快形成体系完备、运作规范、竞争充分的市场。

按照《金融企业不良资产批量转让管理办法》规定，金融机构不得对10笔以上的零售类不良资产进行批量转让，转让对象仅限于资产管理公司。（完）