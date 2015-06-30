中国证券业协会：目前市场主流三个场外配资系统客户资产总规模近5000亿元

路透北京6月30日 - 中国证券业协会周二表示，通过对场外配资活动的调查摸排，初步了解掌握了场外配资活动的基本状况和风险特征。据调研了解，目前场外配资活动主要通过恒生公司HOMS系统、上海铭创和同花顺系统接入证券公司进行，三个系统接入的客户资产规模合计近5,000亿元人民币。

其中HOMS系统约4,400亿元，上海铭创约360亿元，同花顺约60亿元。以恒生公司HOMS系统为例，近两周以来强制平仓金额合计约150亿元，占市场交易量的比例很小。

刊登在证券业协会的新闻稿称，证券公司对于涉嫌从事非法经纪业务、违反账户实名制规定的场外配资活动，要进行规范整顿。整改期间，存量可持续运行，但不增加新量。对于符合业务合规性要求的证券账户，证券公司应当持续做好服务。

新闻稿称，2014年9月以来，股票市场快速上涨，场外配资活动较为活跃。证券业协会对场外配资活动持续关注，部分场外配资活动对证券公司信息系统安全带来较大风险，并涉嫌违反账户实名制、禁止出借证券账户等相关规定。

根据要求，证券公司可向符合以下条件的第三方运营的客户端提供网上证券服务端与证券交易相关的接口：一是签署正式协议并经证券公司测试和验收后，由证券公司进行发布、升级等运营管理的；二是经证券公司评估认证的客户自行开发或购置、租用且经专线接入证券公司的第三方客户端；三是直接连接证券公司服务端的通用浏览器。

证券公司应当对上述客户端的安全运行、交易账户合规性、交易操作合规性负责。

该协会并表示，将推进证券公司信息系统外部接入的评估认证工作。目前各证券公司已报送了自查报告，各证监局正在对自查情况进行核实。据了解，核实工作预计7月底前后可完成，证券业协会将从8月份开始接受证券公司外部接入信息系统评估认证申请。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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