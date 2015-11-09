市场洞察：市场出清、宽松周期尾声与中国大类资产调整

路透上海11月9日（作者 徐永） - 随着中国确定未来五年经济6.5%底线增速，以及央行表态防债务过度增长、货币过度宽松，结合部分行业开始出现企稳和市场出清特征，中国2009年金融危机以来的此轮经济下行、债务增长以及货币宽松周期可能正阶段性接近尾声，前期基于通缩的大类资产预期或许也值得边际调整。

GDP方面，十三五规划建议稿从2020国内生产总值(GDP)和城乡居民收入比2010年翻番的目标角度，指出2016-2020年经济年均增长底线是6.5%，虽官方最新表态具体目标还需要到明年3月两会确定，但同时也明确目标是必须完成的任务，是没有退路的。

因此不管明年两会关于GDP的增速目标如何确定，未来五年平均6.5%的增速几乎是铁定底线，在今年三季度GDP增速破7%后，市场对GDP阶段性底部究竟是6%还是4%争论颇多，也一度形成悲观预期，显然6.5%的平均增速是好于预期的。

债务增长方面，从央行上周五公布的第三季度货币政策报告来看，报告特意提到了2003-2008年的债务率特征，指出当时是基本稳定并有所下降，整体呈现去杠杆的特征。

众所周知，之后的2009年以来，中国的债务率持续攀升，从176%上涨到2014年236%，2014年还启动了从定向到全面降息降准的货币宽松周期。

不过在年内五次降息和四次降准后，央行似乎对债务增长和货币宽松的态度均出现了微妙变化，出现了“避免过度放水”以及用PPI指标考察实际利率并不合适的表态。结合货币政策从数量到价格的转型，以及美联储有望加息背景，可以预期，中国2014年以来的货币宽松周期已近阶段性尾声。

当然，这种宽松周期的尾声更多可能表现在利率政策方面，此前降息的空间预期较多由PPI和CPI和GDP平减指数等几个指标来调整实际利率，如果央行否定PPI指标，降息的空间就会大会压缩。

至于降准，如果外汇储备和外汇占款继续大幅度下降，当然还有继续下降对冲流动性的需要，但变化在于此前央行已经明确表态，降准是传统的货币政策，不是QE(量化宽松)；另外10月外汇储备已出现环比正增长，随着美联储加息的逐步消化，资本流出的风险可能会逐步降低。

更值得注意的，是关于市场出清的表态。央行表示货币政策不能过度放水，妨碍市场的有效出清；另外，从行业特征分析来看，央行表示，弹性较强、市场出清和结构调整较快的区域和行业表现出更强的发展势头，呈现出典型的经济结构调整期特征。

总之，从央行关于部分行业已开始出现市场出清，同时货币政策不能妨碍市场出清的态度来看，央行对基本面的判断要比市场预期乐观得多。

事实上，无论从大宗商品价格，还是部分周期性行业的表现来看，确实呈现了企稳。典型如房地产行业，虽然投资完成累计增速仍然在回落，但从新开工施工面积以及到位资金增速来看，都出现了企稳。

欲浏览房地产行业新开工施工面积增速对比图，请点选：link.reuters.com/ryh95w

从后期的债务表现预期来看，如果要实现市场出清的同时，债务率不过度增长，可能主要有两大类途径：债务杠杆转移以及债务形式转化。前者可能是企业债务向政府债务转移；后者则是债务融资向股权融资的形式过渡。

目前这两项预期都是可以落地的：前者如专项金融债的发行，地方政府债置换，政府赤字率的提高都是表现形式；后者的表现则是IPO的重启。

特别值得一提的，是政府对赤字的态度。从2014年的债务率来看，政府是58%，非金融企业是123%，政府承接债务的空间本身就较大；而财政部副部长朱光耀近期也表示，3%的赤字率和60%的负债率红线，也可以在实践中调整。

**资产预期调整**

如果认同目前进入市场出清初期、货币政策阶段性宽松尾声阶段，对债券、股票、汇率以及大宗商品的预期似乎就有必要相较之前做出一定调整。

当然，此前市场比较一致预期的是，中国经济新常态是低增长、去杠杆和低利率；而目前的出清初期和债务转移时期，和低利率可能是并存的：一来去杠杆是一个较长期的过程；另外从政府降低债务负担的角度来看，即使企业债务负担降低，低利率也是大概率事件。

因此，当前阶段可能更类似美林时钟的“经济企稳和通胀下行”的复苏初期，股票的预期由于企业债务率的下降，盈利改善，会优于债券；大宗商品在前期多数腰斩下跌，部分品种也会进入跌无可跌的持稳或者反弹阶段；从基本面分析人民币汇率，也难以出现趋势性贬值行情。

值得一提的是债券，本轮大牛市在9月下旬收益率加速下行后，虽然年末机构止盈行为、外围因素造成短期调整，但如果判断经济进入市场出清初期和企稳阶段，似乎调整就不是短期行为。

从周一的行情来看，在IPO重启和美国加息因素等多重影响下，10年期国债期货主力合约收跌0.97%，创上市以来的最大单日跌幅，现券的调整幅度也比较大。

当然，不确定性在于，如果部分行业的市场企稳是短暂的、非趋势性的，债务杠杆转移的过程较为缓慢，或者经济下行压力超预期，不排除央行继续加大宽松刺激力度。不过总体而言，在债务率已经逼近高位后，债务转移而非债务率攀升可能将是主线，债券市场可能面临供给压力，但利率出现大幅攀升的可能性也并不大。（完）