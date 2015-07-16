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中国财经 | 2015年 7月 16日 星期四 18:25 BJT

6月末证券公司资产管理业务规模10.25万亿元人民币--中国基金业协会

路透北京7月16日 - 中国证券投资基金业协会周四最新发布数据显示，截至2015年6月30日，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约30.35万亿元人民币，其中证券公司资产管理业务规模10.25万亿元。

基金业协会网站数据并显示，基金管理公司管理公募基金规模7.11万亿元，基金管理公司及其子公司专户业务规模9.05万亿元，期货公司资产管理业务规模419亿元，私募基金管理机构资产管理规模3.89万亿元。

分类型看，证券公司资产管理业务中定向资管计划的产品数量已达12,499只，资产规模为89,540.94亿元，而集合计划和专项资管计划的产品数量分别为2,865只和61只，资产规模分别为12,202.68和723.18亿元。

另外，基金管理公司及其子公司专户业务规模合计90,526.13亿元，产品数量已达18,261只，其中社保基金及企业年金的规模为10,908.11亿元。

同时，私募基金管理机构资产管理规模也逐渐壮大，各类私募投资基金的数量已经达到16,401只，认缴规模和实缴规模分别达到38,923.55亿元和30,442.48亿元。在基金业协会登记的私募基金管理人家数为13,918家。(完)

浏览中国证券投资基金业协会网页：here

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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