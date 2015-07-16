6月末证券公司资产管理业务规模10.25万亿元人民币--中国基金业协会

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月16日 - 中国证券投资基金业协会周四最新发布数据显示，截至2015年6月30日，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约30.35万亿元人民币，其中证券公司资产管理业务规模10.25万亿元。
基金业协会网站数据并显示，基金管理公司管理公募基金规模7.11万亿元，基金管理公司及其子公司专户业务规模9.05万亿元，期货公司资产管理业务规模419亿元，私募基金管理机构资产管理规模3.89万亿元。
分类型看，证券公司资产管理业务中定向资管计划的产品数量已达12,499只，资产规模为89,540.94亿元，而集合计划和专项资管计划的产品数量分别为2,865只和61只，资产规模分别为12,202.68和723.18亿元。
另外，基金管理公司及其子公司专户业务规模合计90,526.13亿元，产品数量已达18,261只，其中社保基金及企业年金的规模为10,908.11亿元。
同时，私募基金管理机构资产管理规模也逐渐壮大，各类私募投资基金的数量已经达到16,401只，认缴规模和实缴规模分别达到38,923.55亿元和30,442.48亿元。在基金业协会登记的私募基金管理人家数为13,918家。(完)
浏览中国证券投资基金业协会网页：here
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。