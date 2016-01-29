东方资产计划今年底或明年初引入战投筹资约百亿--新华

路透上海1月29日 - 据新华社周四晚间报道，中国四大资产管理公司之一的东方资产管理公司计划今年底或明年初，通过引入战略投资者引进约100亿元人民币资本。

报道指出，今年该公司将尽快完成股份公司的工商登记和挂牌工作，组建股份公司董事会、监事会和经营管理班子，启动公司上市引战工作。

据东方资产有关负责人介绍，去年东方资产实现净利润70.56亿元，比上年增长13.99%，保持稳健增长态势，净资产收益率（ROE）达到15.85%，经营质量保持在较高水平。收购大连银行后，东方资产集团总资产将跳增至6,000多亿元。

根据国务院批复的东方资产改制方案，财政部和全国社保基金理事会共同发起设立东方资产管理股份有限公司，全国社保基金出资11.07亿元，持股2%。目前，两家发起人股东已经签署发起人协议，履行出资并完成验资事项；与此同时，政策性剩余资产实现买断，政策性负债得到免除，财务重组方案已经明确。

在四大资产管理公司中，信达资产(1359.HK)率先实现上市，华融资产(2799.HK)去年10月亦完成上市。（完）