东方资产计划今年底或明年初引入战投筹资约百亿--新华

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月29日 - 据新华社周四晚间报道，中国四大资产管理公司之一的东方资产管理公司计划今年底或明年初，通过引入战略投资者引进约100亿元人民币资本。
报道指出，今年该公司将尽快完成股份公司的工商登记和挂牌工作，组建股份公司董事会、监事会和经营管理班子，启动公司上市引战工作。
据东方资产有关负责人介绍，去年东方资产实现净利润70.56亿元，比上年增长13.99%，保持稳健增长态势，净资产收益率（ROE）达到15.85%，经营质量保持在较高水平。收购大连银行后，东方资产集团总资产将跳增至6,000多亿元。
根据国务院批复的东方资产改制方案，财政部和全国社保基金理事会共同发起设立东方资产管理股份有限公司，全国社保基金出资11.07亿元，持股2%。目前，两家发起人股东已经签署发起人协议，履行出资并完成验资事项；与此同时，政策性剩余资产实现买断，政策性负债得到免除，财务重组方案已经明确。
在四大资产管理公司中，信达资产(1359.HK)率先实现上市，华融资产(2799.HK)去年10月亦完成上市。（完）
(发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)