3月末中国资产管理业务总规模约41.68万亿元人民币--基金业协会

路透北京5月4日 - 中国证券投资基金业协会周二数据显示，截至3月31日，基金管理公司及其子公司、证券、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约41.68万亿元人民币，其中基金管理公司及其子公司专户业务规模和证券公司资管业务规模分别达到14.34万亿元和13.73万亿元。

基金业协会网站数据并显示，3月末基金公司管理的公募基金规模为7.77万亿元，私募机构资管规模为5.7万亿元，期货公司资管业务规模约1,398亿元。在基金公司及其子公司专户业务中，仅基金子公司发行的一对一产品的资产规模就达7.17万亿元，同时证券公司发行的定向资管计划的资产规模也达到了11.6万亿元。

证券时报分析认为，基金管理公司及其子公司专户业务以及券商资管业务规模大幅增长，或来自于银行委外资金的增长。一季度股票市场强势震荡，加上债券风险的不断爆发下，包括部分银行、保险的委外资金以结构化产品形式成立，借基金入市。

数据并显示，截至3月31日，已登记的私募基金管理人家数为25,901家，私募机构共管理27,553只投资基金，实缴规模5.7万亿元，实缴规模4.61万亿元。其中私募证券投资基金数量仍占多数，且实缴规模超过认缴规模。(完)