3月末中国资产管理业务总规模约41.68万亿元人民币--基金业协会

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月4日 - 中国证券投资基金业协会周二数据显示，截至3月31日，基金管理公司及其子公司、证券、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约41.68万亿元人民币，其中基金管理公司及其子公司专户业务规模和证券公司资管业务规模分别达到14.34万亿元和13.73万亿元。
基金业协会网站数据并显示，3月末基金公司管理的公募基金规模为7.77万亿元，私募机构资管规模为5.7万亿元，期货公司资管业务规模约1,398亿元。在基金公司及其子公司专户业务中，仅基金子公司发行的一对一产品的资产规模就达7.17万亿元，同时证券公司发行的定向资管计划的资产规模也达到了11.6万亿元。
证券时报分析认为，基金管理公司及其子公司专户业务以及券商资管业务规模大幅增长，或来自于银行委外资金的增长。一季度股票市场强势震荡，加上债券风险的不断爆发下，包括部分银行、保险的委外资金以结构化产品形式成立，借基金入市。
数据并显示，截至3月31日，已登记的私募基金管理人家数为25,901家，私募机构共管理27,553只投资基金，实缴规模5.7万亿元，实缴规模4.61万亿元。其中私募证券投资基金数量仍占多数，且实缴规模超过认缴规模。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。