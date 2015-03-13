东方证券申购资金逾九千亿元 创逾五年单只新股冻结量最高

路透上海3月13日 - 中国A股市场近日发行的大盘股--东方证券吸引了巨额资金参与申购。据东方证券周五公告，其网上网下申购共冻结资金9,389.1亿元人民币，创下逾五年来单只新股冻结量最高纪录。

公告显示，网上冻结资金量为4,324.6亿元，有效申购倍数为143.72倍，网下有效申购资金为5,064.5亿元。经回拨后，网上发行最终中签率为1.62350019%，网下总体配售比例为0.59413117%。

本次东方证券计划发行10亿新股，募资规模100.3亿元，这是2011年9月中国水电(601669.SS)以来最大的首次公开发行（IPO）。而以申购冻结资金总量计，东方证券亦创下2009年12月中国重工IPO以后的最高纪录，当时中国重工共冻结了9,602亿元资金。

本次新股发行主要集中在周三至周四两天，按周二和周三的11只新股已公布申购数据统计，新股冻结资金量已达1.88万亿元，再加上周四发行的11只新股，本轮新股申购资金超过2万亿元已成定局，这将是去年初新股重启以来的新高，此前高点为2月新股申购时的19,791.13亿元。

本次新股申购冻结资金将于今日起陆续解冻，下周一和周二资金将集中回流。（完）

欲了解详情，可点选上海证交所公告 here

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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