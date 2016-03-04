人大教科文委员会副主任委员王珉严重违纪接受调查--中纪委

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京3月4日 - 中国中央纪委监察部网站周五刊登消息称，十二届全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员王珉涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
中纪委公布的王珉的简历显示，其曾在1996-2004年先后任江苏省副省长、江苏省委常委的、苏州市委书记，2004-2009年先后任吉林市委副书记、书记等，2009年底至今先后任辽宁省委书记、人大常委会主任等。
中纪委网站此前发布公告，辽宁省沈阳市委常委、副市长杨亚洲涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。杨亚洲于2011年起任沈阳市委常委、市政府副市长等职务。
此外，2月下旬以来，辽宁省大连市人大常委会副主任张军、湖南省国土资源厅原副巡视员刘会和、湖北潜江市人大常委会党组书记刘明刚等多人均因涉嫌严重违纪，接受组织调查。
根据国内媒体统计，截至今年1月中旬，十八大以来落马的“老虎”138名，其中包括47名“军老虎”。（完）
(发稿 马蓉；审校 沈燕/曾祥进)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。