澳洲监管机构批准澳洲航空和中国东方航空的代码共享协议

路透悉尼8月21日 - 在澳洲航空(QAN.AX)与中国东方航空股份有限公司(600115.SS)(0670.HK)同意将两国间的航班增加五分之一后，澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)改变了之前的裁决，批准了两家公司的代码共享协议。

这一裁决将使两家航空公司可以出售往返澳洲和中国大陆多个城市的航班机票，这个好消息让澳洲航空本周圆满收尾。该公司上日公布，去年实现税前利润9.75亿澳元(7.11亿美元)，之前一年则为亏损。

该裁决也可能提振澳洲旅游业，并深化中澳关系。中国和澳洲在2014年签署了一项自由贸易协定，两国每年贸易额可超过1,000亿美元。

“ACCC认为，新增的大量服务和目的地...将给公众带来巨大利益，”ACCC主席Rod Sims周五在一则声明中说。(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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