澳洲监管机构批准澳洲航空和中国东方航空的代码共享协议

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透悉尼8月21日 - 在澳洲航空(QAN.AX)与中国东方航空股份有限公司(600115.SS)(0670.HK)同意将两国间的航班增加五分之一后，澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)改变了之前的裁决，批准了两家公司的代码共享协议。
这一裁决将使两家航空公司可以出售往返澳洲和中国大陆多个城市的航班机票，这个好消息让澳洲航空本周圆满收尾。该公司上日公布，去年实现税前利润9.75亿澳元(7.11亿美元)，之前一年则为亏损。
该裁决也可能提振澳洲旅游业，并深化中澳关系。中国和澳洲在2014年签署了一项自由贸易协定，两国每年贸易额可超过1,000亿美元。
“ACCC认为，新增的大量服务和目的地...将给公众带来巨大利益，”ACCC主席Rod Sims周五在一则声明中说。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。