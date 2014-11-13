澳大利亚准备扩大对中国食品出口 并签署自由贸易协定

路透悉尼11月13日 - 中国国家主席习近平即将访问澳大利亚偏远岛屿塔斯马尼亚，突显出澳大利亚正努力提高农产品出口。两国即将签署自由贸易协定。

澳大利亚正在试图转变经济模式，摆脱对煤炭及铁矿石等矿物出口的依赖，扩大对亚洲中产阶级的食品及农产品出口，从“矿业繁荣”过渡至“食品繁荣”。

与中国签署自由贸易协定将会极大地促进上述目标的实现，对于塔斯马尼亚也极为有利，这是澳大利亚唯一禁止基因改造食品及饲料的省分，也是澳大利亚高端农产品的关键产地。

中国已经是澳大利亚最大贸易伙伴，2013年双边贸易总额约1,500亿美元。但中国对于向澳大利亚开放食品市场有所顾虑，同时对澳大利亚严格限制中国国有企业投资有所不满。

而在澳大利亚方面，外资持有农地是一个敏感议题，然而澳大利亚总理阿博特(Tony Abbott)已经将与中国达成协定视为一大要务。

外界的期望值很高，认为在习近平出席布里斯班20国集团(G20)峰会之后，双方将宣布达成协议。

习近平对澳大利亚进行国事访问之后将出访新西兰，后者已与中国签有自由贸易协议。新西兰因其乳品支柱产业关税递减而受益。

在习近平访澳前夕，澳大利亚官员表示，另外一项协议已接近达成，届时澳大利亚每年可向中国出口100万头活牛，价值约10亿澳元(8.56亿美元)，以满足不断增长的红肉需求。

斯塔马尼亚的多种高端农产品在亚洲都有巨大需求，包括牛肉、三文鱼以及芥末酱。(完)

(编译 张明钧/王颖；审校 张涛)

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