中国五矿资源进入西澳镍矿开发领域

路透墨尔本9月18日 - 有政府背景的中资矿商五矿资源有限公司(1208.HK)正寻求将业务拓展至铜、锌和铅以外的领域，该公司已与一家小公司联手，共同开发西澳Fraser Range的镍矿资源。

外界对Fraser Range的兴趣始于2012年。当时Sirius Resources SIR.AX在此发现了一处大型镍矿资源，后取名为Nova。这推到Sirius Resources从一家名不见经传的小公司摇身变为市值14亿美元的并购对象。

五矿资源已同意，到2021年在勘探方面出资至多1,400万澳元(1,000万美元)，以获取Segue Resources (SEG.AX)旗下Plumridge镍项目最多70%的股权。

进军镍矿勘探领域，是五矿资源到2020年成为顶级中型基本金属矿业公司战略的一部分。(完)

(编译 刘秀红；审校 王洋)

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