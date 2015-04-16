中国五矿资源计划第三季度敲定Dugald River发展计划

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透墨尔本4月16日 - 中国的五矿资源有限公司(1208.HK)计划在9月底之前就Dugald River锌矿项目发展计划做出决策。Dugald River项目是取代Century矿产量的关键，后者将在今年关闭。
Dugald River项目的开发在2013年被搁置，当时五矿资源发现该项目矿体的成份比预计复杂，并开始就如何有利可图地开发该项目进行新的研究。
五矿资源周四称，经修订的Dugald River发展计划可能包括较低的年产量和较长的开采年限。中国国有的中国五矿集团公司控股位于墨尔本的五矿资源。
Dugald River项目的最初投资规模为14.9亿澳元(11.5亿美元)，在2012年获批。当时设想该项目每年生产锌精矿20-22万吨，从2015年稍晚开始开采，开采年限超过20年。
“五矿资源将抱着使长期股东价值最大化的目的继续审核所有方案，预期于2015年第三季度作出有关修订方案。”五矿资源行政总裁Andrew Michelmore在该公司第一季度生产报告中称。
该公司称，Century露天矿生产结束后，Dugald River现有矿石将运至Century，利用其现有的基础设备进行处理。
五矿资源还说，秘鲁Las Bambas铜矿项目整体建设已完成90%，项目投产及试运营的准备工作正在进行中。该公司在去年从嘉能可(GLEN.L)手中收购了该项目。
该公司还将今年的铜产量指导目标上调2,000吨，至168,000-183,000吨，锌产量预估保持不变，为440,000-510,000吨。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
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