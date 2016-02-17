中国外长王毅回应有关中国在永兴岛部署导弹的报道

路透北京2月17日 - 中国外长王毅周三被问及有关中国在南海永兴岛部署地对空导弹的报道时回应称，这恐怕是西方个别媒体想制造新闻的做法。

他表示，希望各方媒体更多关注中国在驻守岛礁上建设的灯塔，更多关注即将建设的气象预报设施和计划建设的渔船避风、救险、应急等设施。

王毅指出，中国在驻守岛礁上建设的有限的、必要的自卫设施符合国际法，无可非议。

之前路透以及其他媒体引述台湾和美国官员的话报道称，中国在永兴岛部署地对空导弹。

澳大利亚外长毕晓普在与王毅的联合记者会上呼吁该地区各方保持克制，呼吁和平解决争议，并表示澳大利亚在南海问题上不站队。

王毅并表示，希望澳方与日本开展军事合作时能注意到历史背景，能够照顾到亚洲各国人民的感情，以实际行动支持日本的和平发展、遵守和平宪法的努力，而不是相反。