中国外长王毅回应有关中国在永兴岛部署导弹的报道

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京2月17日 - 中国外长王毅周三被问及有关中国在南海永兴岛部署地对空导弹的报道时回应称，这恐怕是西方个别媒体想制造新闻的做法。
他表示，希望各方媒体更多关注中国在驻守岛礁上建设的灯塔，更多关注即将建设的气象预报设施和计划建设的渔船避风、救险、应急等设施。
王毅指出，中国在驻守岛礁上建设的有限的、必要的自卫设施符合国际法，无可非议。
之前路透以及其他媒体引述台湾和美国官员的话报道称，中国在永兴岛部署地对空导弹。
澳大利亚外长毕晓普在与王毅的联合记者会上呼吁该地区各方保持克制，呼吁和平解决争议，并表示澳大利亚在南海问题上不站队。
王毅并表示，希望澳方与日本开展军事合作时能注意到历史背景，能够照顾到亚洲各国人民的感情，以实际行动支持日本的和平发展、遵守和平宪法的努力，而不是相反。
毕晓普周二抵达北京，此前对日本进行了访问。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。