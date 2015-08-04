焦点：中国股市风声鹤唳 澳洲渐成中资企业上市新大陆

路透悉尼8月3日 - 一家足部按摩产品企业、一家足球装备生产商、以及一家山茶种植公司都希望，他们能够中止中国公司在澳洲追求首次公开发行(IPO)时所面临的诅咒；这些企业已经打消了在中国本土上市的热情，因等待过程冗长，且市况动荡。

中国股市自6月以来市值已蒸发4万亿，令中国上市公司和投资者蒙受损失。而澳洲则有可能吸引到中国更多的IPO。

根据路透测算，预计中国企业今年截至8月底在澳洲的融资规模约为8,300万澳元(6,052万美元)，高于上年同期的5,900万澳元。中国企业今年全年在澳洲的IPO规模料超过去年的1.09亿澳元。

但这些多数为小型企业的中国公司要克服的不仅有语言障碍，以及商业上的文化冲突，还要考虑到澳洲投资者可能并不看好持续低迷的投资前景。

路透分析显示，在1996年以来在澳洲上市的38家中资企业中，仅有五家企业的股价不低于发行价(其中包括上市后被收购的企业)，这些企业每天都有成交者的仅有八家。

“除非你在当地有人可以做尽职调查，否则从散户的角度讲，我不会觉得这是最合适的投资，”墨尔本Lonsec Stockbroking的股票策略师Danial Moradi说。

“我们对管理层的了解不会(像澳洲企业)一样多，语言上显然存在障碍，而且中国企业的运作也明显不同。”

不过，基金管理公司Brenowen Cross Capital的Ross Lewin认为，得益于同中国关系近、成熟且规模适中，澳洲市场仍是有吸引力的上市地点。该基金公司正帮助足部按摩公司传统理疗有限公司(Traditional Therapy Clinics)赴澳洲上市筹资150亿澳元，挂牌日定在8月31日。

“在澳洲规模可以小一点，但也会被人注意到，”Lewin说。

Paradigm Securities的执行董事长Barry Dawes说，由于中澳历史上并无冲突，两国一直关系密切。Dawes正在协助江西山茶及柑橘种植企业--东方现代农业控股集团上市筹资5,000万澳元，上市交易日为8月24日。

“中国企业需要付出更多努力来赢得投资者，并在市场上证明自己，”5月在澳洲挂牌的福建喜攀登足球装备(XPD.AX)一位公司官员说。该公司7月31日股价收报每股0.215澳元，发行价为0.2澳元。

“对于澳洲企业而言，至少(投资者)可以看到企业的资产。因此他们对澳洲企业更有信心。”(完)

(编译 孙国玉/汪红英；审校 张明钧/郑茵)

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