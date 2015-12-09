中国国务院：实行审计全覆盖 重点部门和单位要每年审计

路透北京12月9日 - 中国全面完善审计制度，总体目标对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，到2020年基本形成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的审计监督机制。

新华社周二援引中共中央和国务院共同印发关于完善审计制度若干重大问题的框架意见称，对重点部门、单位要每年审计，其他审计对象1个周期内至少审计1次，对重点地区、部门、单位以及关键岗位的领导干部任期内至少审计1次，对重大政策措施、重大投资项目、重点专项资金和重大突发事件开展跟踪审计。

“坚持问题导向，对问题多、反映大的单位及领导干部要加大审计频次，实现有重点、有步骤、有深度、有成效的全覆盖。”文件称。

文件指出，要对领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，确定重点审计对象和审计周期，坚持任中审计和离任审计相结合，经济责任审计与财政审计、金融审计、企业审计、资源环境审计、涉外审计等相结合，实现项目统筹安排、协同实施。

审计机关还要对国有资源实行审计全覆盖，对重点国有资源进行专项审计，将国有资源开发利用和生态环境保护等情况作为领导干部经济责任审计的重要内容，对领导干部实行自然资源资产离任审计。

在对国有资产实行审计全覆盖方面，审计机关将重点检查国有资产真实完整和保值增值情况，国有资产重大投资决策及投资绩效情况；对国有企业资产负债损益情况进行审计，将国有资产管理使用情况作为行政事业单位年度预算执行审计或其他专项审计的内容。

此外，还要对公共资金实行审计全覆盖方面，审计机关将对政府的全部收入和支出、政府部门管理或其它单位受政府委托管理的资金，以及相关经济活动进行审计；确定重点审计对象，以公共资金运行和重大政策落实情况为主线，对涉及的重点部门和单位进行重点监督。

文件并称，要强化上级审计机关对下级审计机关的领导，并探索省以下地方审计机关人财物管理改革，2015年选择江苏、浙江、山东、广东、重庆、贵州、云南等七省市开展省以下地方审计机关人财物管理改革试点。

试点地区由省级管理部门统一管理本地区审计机关的机构编制，地方审计人员由省级统一招录；地方审计机关的经费预算、资产由省级有关部门统一管理，而且试点地区审计机关审计项目计划由省级审计机关统一管理。（完）