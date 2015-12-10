中国审计署：部分重点项目推进缓慢 12个铁路投资计划完成率偏低

路透北京12月10日 - 中国审计署周四公布10月稳增长等措施跟踪审计结果，表示部分重点建设项目推进缓慢，12个铁路项目年度投资计划完成率偏低，部分重大水利工程续建项目2015年投资计划完成率较低。

审计署网站刊登公告称，本次重点审计了重大项目建设、生态环境保护与污染治理项目推进、简政放权等政策落实等情况。

结果显示，在重大建设项目推进方面，12个铁路项目年度投资计划完成率低于10%，涉及年度投资计划85.70亿元；27个铁路项目4,377公里尚未投产；部分重大水利工程、保障性安居工程、农村公路、农村饮水安全项目存在进度滞后，以及虚报开工量、完工量或虚报建设任务等问题。

一些2012年底以前开工建设的保障性住房由于未同步建设配套设施等无法交付使用、尚未分配入住；其他一些基础设施建设项目进展滞后等。此外，北京新机场建设部分关键工作未达到进度要求，北京市中心城区第三批立交桥区积水治理项目建设滞后。

审计署解读称，跟踪审计在关注重大工程项目及重点基础设施工程建设情况时，对已批复但未开工和建设滞后的项目，推动尽快形成实物工作量；对正在报批项目，重点揭示是否存在审批环节多、耗时长、效率低等突出问题，促进优化审批流程、加快审批进度。

在生态环境保护及治理方面，10月审计突出反映了三江源生态保护综合试验区内污水处理工程、滇池流域水污染防治项目进展缓慢，部分地区淘汰黄标车工作推进不理想等典型问题。

在简政放权方面，审计发现的问题主要是：一些部门落实进出口通关服务便利化措施未完全到位；有些地方或单位存在依托部门资源、经营与部门履职相关业务收费，或转嫁费用的问题。

在资金管理方面，审计发现的问题主要是：有些主管部门未根据项目变化情况调整下达补助资金，造成闲置财政资金3,247.5万元；个别单位违规将应上缴财政的土地收益等8,960.6万元，用于职工住宅楼或办公楼建设等问题。

审计署称，审计反映上述问题后，有关地方政府和单位正在积极组织整改，并追究相关人员责任。

2015年10月，审计署继续组织对31个省、自治区、直辖市（以下统称省）和29个中央部门、7户中央企业落实稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施情况进行了跟踪审计，重点审计了重大项目建设、生态环境保护及治理项目推进、简政放权等政策落实、部分资金管理等情况，抽查了615个单位、492个项目，涉及中央资金1,131.55亿元。（完）